El-lastbiler bliver sendt ud til regional kørsel i 2023

Fredag 10. juni 2022 kl: 11:55

Af: Redaktionen Scania fremhæver, at den nye generation el-lastbiler, der fås med R- og S-sovekabineførerhuse, er en del af en komplet løsning, der åbner døren til eMobility for et stort antal kunder og driftsområder. Med batterikapacitet på op til 624 kWh gør Scania det muligt at opnå en hurtigere grøn omstilling med el-lastbiler til regional kørsel.- Denne introduktion repræsenterer en stor milepæl for os og for vores partnere, siger Christian Levin, der er administrerende direktør og topchef i Scania.- Vi øger nu vores produktsortiment i alle dimensioner ved at tilbyde nye muligheder for mange forskellige kunder og transportsystemet som et hele. Disse el-lastbiler er en del af løsninger, der indeholder alle de muligheder, som en transportindustri, der længes efter elektrificering, efterspørger.Scanias nye el-lastbilgeneration er baseret på klassiske Scania-hjørnesten som modularitet, bæredygtighed og en samlet driftsøkonomi med potentiale til at matche eller endda overgå, hvad der kan forventes af konventionelle lastbiler. Scania's nyeste el-lastbiler bakkes op med support med driftsforhold og services, der gør dem til komplette løsninger inklusive ladeinfrastruktur, økonomi, forsikring og service.- Tilføjelsen af disse løsninger til Scanias produktsortiment er et stort skridt fremad for kunder, der ønsker at tage ansvar, siger Fredrik Allard, der er Senior Vice President og chef for Electrification hos Scania.- Vi letter overgangen for vores kunder ved at inkludere vigtige kundeværdier som et tæt partnerskab og CO2 neutral transport, siger han videre.Scania's nyeste version af CO2 neutrale el-lastbiler er egnet til regional kørsel med en vogntogsvægt på op til 64 tons. Scania peger på, at det nye elektriske produktsortiment er stor mulighed for kunder, der ønsker at tage ansvar og operere helt uden CO2 udslip med samlede driftsomkostninger, der kan matche diesellastbiler.Scania's nye el-lastbiler kan leveres både som forvogne og sættevognstrækkere til eksempelvis køletransporter. Rækkevidden varierer afhængig af vægt, specifikationer og topografi, men en 4x2-sættevognstrækker med seks batterier kan ifølge Scania forventes at have op til 350 km rækkevidde med en gennemsnitshastighed på 80 km/t på motorveje. Kørsel på faste ruter med mulighed for planlagt ladning på hjemmeadressen eller på destinationen er umiddelbart det mest gunstig. Opladning under chaufførens obligatoriske 45 min. daglige hvil vil kunne øge den daglige rækkevidde.- Scania har nu opnået en favorabel position med vores elektrificerede produkter, siger Fredrik Allard og fortsætter:- Med denne store tilføjelse til vores eksisterende udvalg af hybrid-lastbiler og el-lastbiler til bydistribution, som vi allerede introducerede i 2020, kan vi nu tilbyde et bæredygtigt og fleksibelt produktudvalg af CO2 neutrale løsninger til vores kunder.Scanias nye el-lastbiler til regional transport kan i første omgang bestilles som to-akslede 4x2-sættevognstrækkere og som tre-akslede 6x2*4 forvogne. En to-akslet sættevognstrækker har brug for en akselafstand på 4.150 mm for at kunne specificeres med seks batterier og drager dermed fordel af reguleringen af køretøjsdimensionerne i Europa. Vogntogsvægte på op til 64 tons, der er en typisk nordisk kombination, kan ligeledes specificeres.En ladekapacitet på op til 375 kW betyder, at én times ladning vil tilføre 270-300 km rækkevidde som tommelfingerregel. Det kontinuerlige effektniveau for en Scania 45 R eller 45 S er 410 kW (svarende til ca. 560 hk). De nye Scania el-lastbiler kan bestilles ved at gå i dialog med Scania. Produktionen er sat til at starte i fjerde kvartal næste år.- At tackle de globale CO2-udfordringer betyder, at vi alle skal producere og forbruge på nye måder, påpeger siger Scania's topchef Christian Levin.- At reducere, genbruge og genanvende materialer har altid været vigtigt for Scania. Det eneste, der står mellem os og en større grøn omstilling til et fossilfrit transportsystem baseret på elektrificerede løsninger, er en komplet ladeinfrastruktur, men også dér ser vi store fremskridt.Tilgængeligheden af ladeløsninger er afgørende for europæiske kunder, der ønsker at begynde at investere i el-lastbiler i større skala. Scania har i den sammenhæng slået sig sammen med globale partnere, og kan tilbyde komplette ladeløsninger, der sikrer en problemfri og fremtidssikret drift med Scanias el-lastbiler.