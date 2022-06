Lastbilproducent øger sikkerheden ved kørsel under krævende forhold

Torsdag 9. juni 2022 kl: 10:38

Nye funktioner giver større præcision og sikkerhed

Leveringsmuligheder:

Terrain Brake kan tilvælges på Volvo FH16 samt andre Volvo-lastbiler med træk på forakslen

Change Direction kan tilvælges på alle Volvo FH-, FM- og FMX-modeller

Active Grip Control leveres som standard på alle tunge Volvo-lastbiler med elektrisk drivline samt med få undtagelser på alle tunge lastbiler med Euro 6-motorer

Den opdaterede fartpilot leveres som standard på alle tunge Volvo-lastbiler

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Takket være flere smarte opdateringer af Volvo Trucks' I-Shift gearkasse har vi formået at stille en række nye funktioner til rådighed, der forbedrer køreegenskaber, sikkerhed og komfort. Hver især er de udviklet til at give chaufførerne mere kontrol og større brugervenlighed ved manøvrering, siger Pär Bergstrand, der er chef for Heavy Duty Transmission hos Volvo Trucks.En af de nye funktioner er den såkaldte Terrain Brake, der er en speciel løsning til kørsel med lave hastigheder over hårdt og ujævnt underlag. Her gør Terrain Brake det nemmere og mere sikkert at manøvre lastbilen.Normalt, hvis en chauffør bremser, mens et af hjulene er placeret på kanten af en forhøjning som f.eks. på en stor sten eller høj kantsten, kan lastbilen rulle af, inden chaufføren når at aktivere driftsbremserne, hvilket gør det svært at bevare fuld kontrol over køretøjet. Den nye Terrain Brake-løsning aktiverer bremserne, så snart føreren slipper speederen. Herefter holder lastbilen sin position uden at rulle, hvilket muliggør små bevægelser med stor præcision.- Volvos Terrain Brake er ideel til terrænforhold som byggepladser, miner eller andet ujævnt terræn, men den kan også være nyttig ved trang manøvrering i byer og kørsel over fartbump og vejkanter. Uanset situationen vil det give chaufføren meget større smidighed og kontrol, hvilket gør arbejdet både mere sikkert og lettere, siger Pär Bergstrand.Den nye Change Direction-funktion er en anden løsning, der gør det lettere at manøvrere en lastbil ved lave hastigheder. Situationer som at dreje under trange forhold eller at bakke ind på en snæver læsseplads kræver typisk korte, skarpe bevægelser, hvor chaufføren skiftevis træder på speeder- og bremsepedal. I stedet for at aktivere bremsen, kan chaufføren med Change Direction-funktionen skifte til bakgear, mens lastbilen stadig ruller fremad. Den nye funktion vil så automatisk sørge for at standse køretøjet og derefter aktivere bakgearet, mens chaufføren stadig træder på speederen. For at komme fremad igen er det bare at skifte til fremadgående gear og fortsat træde på speederen.Endnu en ny funktion er Active Grip Control, der markant forbedrer stabilitet og acceleration ved kørsel på glat og fedtet underlag. Hvis lastbilen registrerer en begyndende udskridning, sørger flere sensorer i køretøjets kontrolsystem for at reagere på en intelligent måde i forhold til underlagets friktion for dermed at hjælpe chaufføren med at blive på vejen. Den nye funktion er også designet til at mindske risikoen for saksning og overstyring, når lastbilen og vogntoget kører uden læs.Volvo Trucks har desuden opdateret fartpiloten, så den kan aktiveres ved hastigheder på helt ned til 4 km/t, eller endda 2 km/t, hvis den anvendes ved kørsel i krybegear.