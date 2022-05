Rederiorganisation vil have en genvej til mere havvind

Onsdag 18. maj 2022 kl: 13:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I en ny aftale, som præsenteres senere i dag på havnen i Esbjerg, lyder ambitionen, at der skal opsættes 150 GW havvind i Nordsøen frem mod 2050.- Esbjerg-erklæring er en god nyhed for hele værdikæden bag havvind. Det er et ambitiøst og nødvendigt mål, som vi i rederierne også kommer til at få gavn af. Nu taler vi vedvarende energi i så stor skala, at det virkelig kan få betydning for eksempelvis energi til nye grønne brændstoffer, som alle vores rederier før eller siden skal sejle på. Det er i sig selv en kæmpe opgave at skaffe energi nok til. Og så giver det grønne arbejdspladser i blandt andet rederierne i forbindelse med opsætning, vedligehold og transport af teknikere, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Danske Rederier har tidligere sammen med Wind Denmark og Dansk Energi (Nu Green Power Denmark) fået undersøgt, hvad det betyder for beskæftigelsen, hver gang der opsættes 1 GW havvind. Her er konklusionen, at en havvindmøllepark på størrelse med Thor og stor nok til at forsyne ca. en million husstande med strøm - vil 14.600 årsværk tilfalde danske virksomheder.- Hvor offshore tidligere rimede på olie og gas, tænker vi nu havvind som det første, når vi siger offshore. 40 procent af vores medlemmer er helt eller delvist engageret i offshore-vind, og jeg kan kun se, at det kommer til at vokse de kommende år, siger Anne H. Steffensen.Grøn genvej nødvendig Senere onsdag deltager Anne H. Steffensen sammen med andre virksomhedsledere i topmødet om europæisk havvind på Esbjerg Havn med statsminister Mette Frederiksen (S), kommissionsformand, Ursula von der Leyen, Tysklands kansler, Olaf Scholz (SPD), Hollands premierminister Mark Rutte (VVD) og Belgiens premierminister Alexander De Croo (VLD) samt energiministre fra de fire lande.Her er Anne H. Steffensen budskab, at det nu er nødvendigt at skabe en grøn genvej for at komme videre med havvindambitionerne.- Det afgørende er nu, at vi får en plan for, hvordan de mange nye GW skal realiseres. Ét er at opsætte et mål, noget andet er at finde ud af, hvordan vi rent faktisk fører det ud i livet. Her har der været udfordringer med behandlingstiden for både tilladelser og udbud, og vi er nødsaget til at gå bort fra den hidtidige “stop and go” tilgang til udbygningen. Vi skal skabe en grøn regulatorisk motorvej for at indfri ambitionerne, siger Anne H. Steffensen.Ifølge Energistyrelsen var der i 2019 og 2020 ingen udbygning af havvind i Danmark. I 2021 var udbygningen på 72 anlæg og 605 MW på grund af Kriegers Flak.