Bus brød i brand

Mandag 9. maj 2022 kl: 09:58

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Hovedstadens Beredskab oplyser, at redningsmandskabet fik forhindret branden i at brede sig til den ejendom, som bussen holdt ud for. Ingen mennesker kom til skade.