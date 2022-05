- 45 procent af de lettere lastbiler er leveret af den samme

Fredag 6. maj 2022 kl: 10:59

Af: Redaktionen

Mercedes-Benz og Iveco, som sædvanligvis har ligget på de to øverste pladser på listen over leverandører af lastbiler i segmentet fra 3,5 tons ti l16 tons totalvægt har begge leveret færre lastbiler i løbet af årets første fire måneder, end de gjorde i den tilsvarende periode sidste år.

Mercedes-benz har leveret 25 mod 38, mens Iveco har leveret 18 mod 36.

I nedenstående tabel kan man se antallet af nyregistrerede lastbiler mellem fra 3,5 ton til 16 tons i årets første fire måneder sammenholdt med samme periode sidste år.

Det er værd at bemærke at lastbilleverancerne både sidste år og i år er påvirket af corona-tiden med begrænsninger i produktionen og besværligheder med leverancer af komponenter. Hvordan den aktuelle situation med krig i Ukraine påvirker leverancerne fremover, ses endnu ikke i tallene. Men MAN har eksempelvis haft lukket ned for sin produktion i seks uger i en periode fra marts til sidst i april.