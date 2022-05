Promillen hos 60-årig lastbilchauffør var lavere end grænsen for vanvidskørsel

Mandag 2. maj 2022 kl: 10:25

Af: Redaktionen Politiet sendte en patrulje af sted, som fik bragt lastvognstoget til standsning på en rasteplads ved Maribo. Politiet bad lastbilchaufføren - en mand på 60 år - om at blæse i et alko-meter, som viste et niveau væsentligt over det tilladte i Danmark.Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi var det dog ikke så højt, at det betød, at politiet kunne beslaglægge vogntoget efter reglerne om vanvidskørsel. Den 60-årige blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel - og løsladt efter afhøring.Lastbilen blev afhentet og kørt videre af en anden chauffør fra firmaet.