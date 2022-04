Virksomheder kan nu søge om tilladelse til international godskørsel for fremmed regning i varebiler

Fredag 29. april 2022 kl: 13:07

Af: Redaktionen Tilladelsen udstedes af Færdselsstyrelsen, som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler, og at den kun til international godskørsel i varebiler.

Supplerende nationale regler

De supplerende nationale regler om tilladelsesordningen blev vedtaget med lov nr. 159 om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. af 31. januar 2022, ligesom der nu er sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om godskørsel i offentlig høring.







Hvis man som vognmand også udfører national godskørsel i varebiler, skal man således stadig have en særskilt tilladelse hertil.







De nye regler om tilladelse til international varebilskørsel for fremmed regning i varebiler betyder blandt andet også, at virksomheder, der udfører international godskørsel for fremmed regning i varebiler, i vidt omfang skal leve op til de samme regler som virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i lastbiler - eksempelvis etableringskrav, vandelskrav, krav til det økonomiske grundlag og krav om faglige kvalifikationer.









