Havvindsambitioner skal sættes højt

REDERIORGANISATION EFTER REGERINGSUDSPIL:

Tirsdag 19. april 2022 kl: 13:27

Af: Redaktionen Danske Rederier ser positivt på S-Regeringens udspil om øget grøn energi "Danmark kan mere II", som blev præsenteret tirsdag formiddag.

Regeringen lægger blandt andet op til at udbygge med yderligere 1 - 4 GW havvind i 2030. Her mener Danske Rederier, at man bør sigte så højt som muligt.







- Vi har brug enorme mængder bæredygtig strøm til at producere grønne brændstoffer til skibsfarten. Derfor er vi glade for regeringens udspil, som bestemt vil rykke os i den rigtige retning. Når den endelige aftale skal forhandles på plads, mener vi, at man bør gå efter at udbygge med de maksimale 4 GW havvind. Der bliver rift om den grønne energi, og skibsfarten alene kan aftage store mængder, så opfordringen herfra lyder klart: sæt barren så højt som muligt, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.





Danske Rederier peger på, at det ikke alene er et spørgsmål om at skabe grøn energi til borgere, industri og transportsektoren i Danmark. Udbygningen af havvind vil også sikre tusindvis af arbejdspladser, hvilket en undersøgelse, som Danske Rederier gennemførte i 2020 sammen med Dansk Energi og Wind Denmark, der i dag er en del af Green Power Denmark.





- Hver gang man opsætter én GW havvind sikres 14.600 årsværk i danske virksomheder set over møllernes samlede levetid. Det er vel at mærke stillinger, som med rette kan kaldes grønne, så udbygningen af havvind skubber det danske arbejdsmarked i en langt mere bæredygtig retning, understreger Jacob K. Clasen.





Hos Danske Rederier peger man på, at udbygningen ikke er uden udfordringer, da mange relevante regulatoriske processer og godkendelser skal gennemføres, før skibene kan gå i gang med at sætte havvindmøllerne op.







- Vores medlemmer er klar til at bidrage med udbygningen af havvind. Men for at nå det til 2030, er det vigtigt, at regeringens plan skaber en grøn motorvej gennem de regulatoriske barrierer, der i dag sænker farten på udbygningen af havvind. Vi er nødt til at komme i højeste gear og sætte fuld fart frem, siger Jacob K. Clasen.







Hos rederierne ser man frem til at være med til den store udbygning ved at levere skibe og søfolk til at fragte møller og mandskab ud til de kommende havvindmølleparker. Tæt på 200 danske fartøjer fordelt over 40 danske rederier beskæftiger sig i dag helt eller delvist med havvind, og der skal som minimum benyttes 17 forskellige skibstyper i en havvindmølleparks levetid.





