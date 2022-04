Dansk kranproducent leverer rekordomsætning

Onsdag 13. april 2022 kl: 10:11

Forudser et godt 2022 trods høj usikkerhed



HMF investerer i fremtiden



Bedre service er en del af strategien



Af: Redaktionen - Efter 2020 var vi meget usikre på, hvad fremtiden ville bringe. Derfor havde vi ikke de store forventninger til 2021. Men heldigvis blev vores bekymringer gjort til skamme, siger HMF's økonomidirektør (CFO), Klaus Skov Mortensen.HMF, der er Danmarks eneste producent af lastbilkraner kom ud af 2021 med en rekordhøj omsætning på 1,1 milliarder kroner. Samtidig vender HMF et underskud i 2020 på minus 3,8 millioner kroner til et overskud på 85 millioner kroner. Ifølge Klaus Skov Mortensen skyldes resultatet først og fremmest høj aktivitet på de fleste markeder på bagkant af corona-året 2020.- Corona har først og fremmest skabt en “ketchup-effekt”, hvor den manglende aktivitet fra 2020 materialiserer sig nu. Derudover har de private forbrugere brugt mere tid i hus og have og haft flere penge mellem hænderne. Samtidig er mange offentlige infrastrukturprojekter blevet sat i gang, siger han.Ifølge HMF's direktør, Jens Seehusen Christensen, er der derudover blevet leveret en kæmpe indsats fra medarbejdere og partnere rundt omkring i verden.- Resultatet skal først og fremmest tilskrives en højere aktivitet i produktionen og på markederne. Uden dygtige og arbejdsomme medarbejdere og salgspartnere rundt omkring i verden havde dette aldrig været muligt. Det understreger bare endnu engang, at vores medarbejdere er HMF's største aktiv, siger Jens Seehusen, der tiltrådte som direktør i sensommeren sidste år.I de seneste syv måneder har Jens Seehusen skullet styre HMF gennem en corona-epidemi, lange leveringstider og kraftige prisstigninger på både dele og lastbiler - og en brand, der brød ud i en produktionsbygning, to måneder efter, han var tiltrådt.- Jeg må da indrømme, at det har været en noget turbulent start på HMF. Især branden i Galten har givet et par søvnløse nætter. Men det har samtidig været vildt imponerende at se, hvordan HMF rykker sammen i bussen og giver den en ekstra skalle, når sådan noget sker. Det kan jeg kun som direktør være stolt af, siger Jens Seehusen.Han henviser til, hvordan det lykkedes HMF at genoprette forsyningskæden og dermed få produktionen op at køre igen på blot en uge. En bedrift, Jens Seehusen sammen med planlægningen af nyt hovedkvarter, og nu, leveringen af en rekordomsætning, kan skrive på sin liste over bedrifter siden august.- Vi har nogle proaktive og dygtige medarbejdere, der kan tænke selvstændigt og agere hurtigt, når sådan noget som branden sker. Uden dem havde det ikke været muligt at genoprette forsyningskæden så hurtigt, og heller ikke at opnå så flot et årsresultat, siger han.Med udgangspunkt i den betydelige ordreindgang i 2021 er HMF’s ordrebeholdning vokset markant. Den danske kranproducent forventer på den baggrund også vækst i 2022 - og budgetterer med en omsætning i niveauet 1,1-1,2 milliarder kroner. Det på trods af, at der stadig er en høj grad af usikkerhed relateret til de globale forsyningskæder og geopolitiske forhold. Yderligere prisstigninger på alt fra råmateriale til energi, en forlænget leveringstid på centrale komponenter og lastbilchassiser samt en knaphed af ledig opbygningskapacitet gør 2022 uforudselig.- Vi går på mange måder et uforudsigeligt år i møde. Hvad sker der i Ukraine? Kommer der flere corona-bølger? Hvad sker der med de globale forsyningskæder? Det er alt sammen noget, vi tager med, når vi forecaster og planlægger for det kommende år, siger Jens Seehusen, og fortsætter:- Men vi har nogle stærke forsyningskæder hos HMF og ingen aktiviteter i hverken Rusland eller Ukraine. Til gengæld ser vi en stadig stigende efterspørgsel efter HMF’s lastbilkraner, og vi har en fyldt ordrebog langt ind i 2022. Derfor tør vi tro på et stærkt år.2022 er da også startet godt ud. Marts var en rekordmåned med en hidtil uset høj produktion af kraner fra fabrikken i Højbjerg, og en øget produktionstakt forventes realiseret resten af året. HMF er derfor løbende på jagt efter flere medarbejdere både timelønnede og funktionærer, som kan være med på den fortsatte vækstrejse.Troen på et stærkt marked fremover er nok mest tydelig ved den massive investering, firmaet offentliggjorde i marts. Her kunne HMF fortælle, at de planlægger at samle de nuværende aktiviteter i Højbjerg (administration og produktion) og i Galten (produktion, service og opbygning) i helt nye bygninger, der kommer til at huse HMF’s produktion og administration såvel som service- og opbygningsaktiviteter.De nuværende ejendomme i Galten og Højbjerg vil i denne forbindelse blive udbudt til salg.- Det flotte årsresultat understreger blot, at vores kunder tror på os. Og vi tror også på os selv. Det understreger investeringen i fremtidens fabrik, påpeger Jens Seehusen, og fortsætter:- Vi har allerede mange gode ting kørende for os, og når vi først rykker ind i vores nye fabrik, får vi endnu et gear at rykke med. Så jeg spår os en meget spændende fremtid.Troen på egne evner er også tydelig i andre sammenhænge. Således er virksomheden ved at udrulle et globalt service-koncept, der skal give vognmænd og chauffører endnu bedre garanti på deres lastbilkraner.- Det er vigtigt for os at være der for vores kunder i alle henseender. Derfor arbejder vi lige nu på yderligere at styrke vores serviceforretning, så vi kan tilbyde vores kunder en endnu bredere palet af muligheder, siger HMF's direktør.Servicekonceptet er i skrivende stund lanceret i Danmark, hvor det har oplevet stor efterspørgsel og succes. Konceptet, der planlægges til at skulle udrulles globalt, er nu ved at blive startet op i Norge og Sverige.