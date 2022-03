Opbevaringsfirma får tre mere i boksen

Tirsdag 29. marts 2022 kl: 16:00

Af: Redaktionen Christian Nielsen, der er grundlægger og ejer af Boxit, har taget de tre nye super-Scania'er i brug til kørsel med firmaet karakteristiske 20-fods flytte-, opbevarings- og køle-/frysecontainere, som Boxit er kendt for at udleje over hele Danmark. Blandt kunderne er både private, håndværkere og erhvervsvirksomheder, der blandt andet bruger containerne til flytning af indbo, opbevaring af værktøj og byggematerialer og eksternt lager.Containerne bliver med de nye fire-akslede Scania'er opbygget med kran transporteret standsmæssigt. Der er tale om to fire-akslede Scania 730 S B8x2*6 og en tilsvarende Scania 660 S, som bringer Boxit's flåde op på syv vogntog, der alle er leveret efter samme opskrift - fire-akslede forvogne med en masse komfort- og sikkerhedsudstyr opbygget med en stor Palfinger-kran med en tre-akslet kærre i anhængertrækket.Når Boxit leverer sine udlejningscontainere, skal de tit løftes langt ind på en byggegrund eller over en høj hæk, og ofte er de helt eller delvis lastet med indbo, værktøj, byggematerialer og lignende. Derfor er de udstyret med kraftige 65 tm Palfinger-kraner, der eksempelvis kan løfte en tom 20-fods container ud på næsten 20 meter. Og endelig fungerer bilerne også som rullende reklamer for Boxet.Boxit's tre nye Scania’er er opbygget med kran, lad og kærre hos FKB (Fyns Karosseri Byg) i Odense, mens KB Sprøjtelakering i Harken syd for Hjørring har malet dem i firmaets farver. Endelig har FL Buur i Vrå kastet glans over førerhusenes interiør, inden Stiholt i Aalborg har klargjort dem til levering.Det er Stiholt's markedschef Jens Holger Pedersen, der har leveret både de tre nye og de tidligere Scania til Boxet.















© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.