Fremtidens transport er sat på dagsordenene på konference

Onsdag 16. marts 2022 kl: 10:28

Af: Redaktionen Konference-programmet byder på en bred vifte af interessenter inden for transport og kollektiv trafik. Konferencen består af indledende oplæg i løbet af formiddagen, og efter frokost vil der være tre opdelte sessioner samt en afsluttende fælles i plenum - og vil dagen byde på mange muligheder for at netværke.Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem IDA Trafik og Byplan, ITSDanmark, KL, Dansk Vejforening, DI Transport, Danske Regioner og Transportøkonomisk Forening.Pris er 1.295 kroner inkl. morgenbrød, frokost, snacks og networking.For studerende er prisen 495 kroner.Tilmeldingsfristen er torsdag 17. marts.Tilmelding kan ske via IDA's webside, hvor man også kan se programmet. - Klik