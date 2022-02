Containerbil har V8-motor og -udstyr

Torsdag 24. februar 2022 kl: 11:13

Teknisk om den nye fire-akslede Scania:

Motor: V8-dieselmotor med en slagvolumen på 16,35 liter med en maksimal effekt på 770 hk ved 1800 o/min og et maksimalt drejningsmoment på 3.700 mellem 1000 og 1450 o/min

Emissionsbegrænsende teknologi: SCR

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen JH Container's nye lastbil har et førerhus fyldt med alt, hvad en passioneret Scania-fan kan drømme om - eksempelvis et premium førersæde i læder med indstilleligt ryglæn med dobbeltled i førersiden, justerbart armlæn, sædevarme og ventilation. for V8-udstyret er sort læder og røde syninger. Det ses på rattet, som er et eksklusivt sort V8-læderrat. De røde syninger går også igen i førersædet, i passagersædet samt i dørbeklædningspanelet med V8-symbolel og på beskyttelsesmåtter og midterste gulvmåtte.Det valgte Infotainmentsystem er et 2DIN med syv-tommer skærm, bluetooth, ratkontakt, stemmestyring, højttalersystem 4x20 W samt USB-port til opladning i passagersiden og USB-port og AUX-indgang til mobiltelefon med USB-port og AUX-indgang i førersiden.Også spejl-fronten er der styr på med elektrisk indstilleligt og opvarmet frontspejl og nærzonespejl.Kendetegnet for V8 er sort læder og røde syninger. Dette ses på rattet, som er et eksklusivt sort V8 læderrat - naturligvis! De røde syninger går dog også igen i førersædet, i passagersædet samt i dørbeklædningspanelet med det legendariske V8-symbol og på beskyttelsesmåtter og midterste gulvmåtte.