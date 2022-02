Lastbilchauffør har meldt transportfirma i Kolding til politiet

FAGBLAD:

Onsdag 23. februar 2022 kl: 10:25

Af: Redaktionen Politianmeldelsen kommer fra tidligere lastbilchauffør gennem 50 år, Per Thuesen, fra Frederikshavn.- Ingen gør noget, så nu har jeg valgt at melde Contrans til politiet. Branchen er ved at køre af sporet, og der mangler i den grad kontrol, siger han til Fagbladet 3F.Fagbladet 3F skriver videre, at direktøren for Contrans, Henrik Hansen, siger, at han ikke kender noget til en politianmeldelse.Contrans er gennem de seneste uger blevet kritiseret for at aflønne chauffører med ned til 25 kroner i timen, presse dem til at bryde gældende regler, lade dem bo i lastbilerne langt længere end lovgivningen tillader.Ifølge Fagbladet 3F vurderer både 3F Transport og politiets Tungvognscenter Øst på baggrund af kørselsrapporter fra 15 chauffører, der kørte for Contrans i andet halvår af 2021, at firmaet har udført ulovlig cabotagekørsel.