Brændende autotransport-skib driver rundt uden besætning

Fredag 18. februar 2022 kl: 10:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen (Foto: Den portugisiske flåde)Branden bredte sig så hurtigt, at skibets 22 mand store besætning besluttede at forlade skibet, der sejler for det japanske rederi, MOL. Besætningen blev efterfølgende bragt i sikkerhed af den portugisisk flåde.»Felicity Ace« bliver overvåget af et patruljeskib fra portugisisk flådefartøj. Ifølge den portugisiske flåde er der indtil videre ikke synlige spor af forurening i området.Det er endnu ikke klarlagt, hvordan det brændende skib skal bugseres i havn.