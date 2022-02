Kroghejset er forårsgrønt

Onsdag 9. februar 2022 kl: 11:24

Af: Redaktionen Kroghejset, der er malet i en lys grøn farve, som kan lede tankerne hen på det kommende forår, har en tip- og optrækskapacitet på 24 ton. Til hejset, der kan styres fra førerhuset, har TK Larsen Gruppen valgt ilgang, så chaufføren kan køre med ekstra høj hastighed ved aflæsning af tomme containere. Derudover har hejset hurtigtip, der reducerer tiptiden med ca. to trediedele.På bilen har Sawo's opbyggerhold monteret ophængsplader samt lavet forstærkning for et 20 tm krankonsol.Hejset er monteret på en fire-akslet Scania R 650 B8X4*4NB, hvor der også er monteret et Groeneveld OnePlus-centralsmøreanlæg, der gør vedligeholdelsen nemmere i hverdagen.TK Larsen gruppen i Arden tilbyder ud over almindelig vognmandskørsel, nedrivning og nedbrydning, samt jord- og beton- plus belægningsarbejde.