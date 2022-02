Nogle af Vejpakkens regler kan nu læses i nye bekendtgørelser

Onsdag 2. februar 2022 kl: 10:59

Udstationeringsregler for cabotagekørsel og kombineret transport

En anmeldelsespligt forud for udstationeringens start for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande.

En oplysningspligt under og efter udstationeringen for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande.

Vilkår for aflønning af føreren efter en fast minimumstimesats for en virksomhed, der er etableret i et andet EU-medlemsland.

Danske virksomheders pligt til at indgive oplysninger til Færdselsstyrelsen på baggrund af manglende overholdelse af oplysningspligten til myndighederne i et andet EU-medlemsland, hvor virksomheden har udstationeret førere.



Ændring i køre- og hviletidsbestemmelserne

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen implementerer dele af direktiv 2020/1057 i bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel, vejdelen af kombineret transport og ikke-bilateral international transport.Den nye bekendtgørelse fastsætter hovedsageligt vilkår for virksomheder, der er etableret i andre EU-medlemslande, som udstationerer førere i Danmark. Endvidere er der en enkelt bestemmelse, der vedrører danske virksomheder, som har udstationeret førere i andre EU-medlemslande.Reglerne indebærer bl.a.:Færdselsstyrelsen har i samarbejde med politiet aftalt at håndhæve de nye udstationeringsregler for udstationerede førere i Danmark med en vejledningsperiode, der løber fra den 2. februar 2022 til den 30. april 2022.Med direktiv 2020/1057 ændres kontroldirektivet (direktiv 2006/22/EF). Som led i implementeringen ændres bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport.

Ændringerne indebærer bl.a.:

Fastsættelse af Færdselsstyrelsen som koordinerende organ i henhold til kontroldirektivet.

Fastsættelse af at føreren i forbindelse med en vejkontrol kan tage kontakt til virksomhedens hovedkontor, transportleder eller anden relevant person eller enhed ved manglende dokumentation.

Beskrivelse af et risikoklassificeringssystem.

Ligeledes bliver det i bekendtgørelsen præciseret, at den dokumentation, der skal opbevares, jf. artikel 8, stk. 8 a, 1. og 2. afsnit i forordning 561/2006 (køre- og hviletidsforordningen), fremadrettet skal opbevares i to år.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 2. februar 2022.

Læs

bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel







Læs

bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.