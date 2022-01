Kød skal køres i køletrailere med elektriske køleanlæg

Fredag 21. januar 2022 kl: 10:42

Af: Redaktionen - Det er et første skridt på vejen mod at gøre transporten af vores produkter grønnere. Teknologien er stadig meget ny, og vi vil gerne være med til at afprøve og udvikle den. Med tre trailere vil både vi og DFDS få værdifulde erfaringer, så vi forhåbentlig over en årrække kan omstille alt transport til eldrevne køletrailere, siger Lars Feldskou, der er koncernindkøbsdirektør i Danish Crown.





Den 13,6 meter lange køletrailer har i stedet for en dieseltank et stort batteri, så køletraileren ikke i sig selv udleder CO2. Batteriet kan drive køletraileren i op til 3,5 timer. Samtidig er den midterste af de tre aksler på traileren udstyret med en generator, som oplader batteriet så snart, hastigheden er over 20 kilometer i timen.





Lastbilen, der trækker køletraileren, bruger lidt mere brændstof, end hvis køletraileren har sin egen dieselgenerator, men det samlede forbrug reduceres betydeligt. Konceptet bygger på idéen om at udnytte den energi, der bliver brugt for at få lastbilerne til at køre, bedst muligt. Hvor meget brændstof, der mere præcist spares under danske forhold, og hvor meget CO2-udledningen dermed nedbringes, er der endnu ikke præcise data for. Det er noget af det, Danish Crown og DFDS har sat sig for at afdække.







- Hos DFDS arbejder vi med den grønne omstilling med afsæt i, at det først og fremmest handler om at blive klogere på præcis, hvad der skaber de bedste resultater. Ved løbende at afprøve nye metoder og teknologier i tætte og agile partnerskaber tror vi på, at vi kommer hurtigere fremad, siger Martin Gade Gregersen, der er ansvarlig for køletransport i DFDS.





- I samarbejdet med Danish Crown tager vi en kendt teknologi i brug på en helt ny måde og ser det som en investering i at frembringe viden, blandt andet om hvordan vi skaber de optimale processer og løsninger, der kan komme mange flere til gode på den lange bane, siger han videre.







Køletraileren, der er produceret af tyske Krone og har kølemaskine af franske Carrier Transicold, har et batteri, der kan oplades på to timer. Selv om både batteri og generator har en betydelig vægt, så er de nye trailere lettere end de nuværende trailere, når de er fuldt tanket med dieselolie.







Samtidig har de nye trailere den store fordel, at de el-drevne kølemaskiner støjer langt mindre end dieseldrevne (ca. 60 dB(A), hvilket svarer til niveauet for eksempelvis en vaskemaskine. Det muliggør derfor fødevareleverancer i byområder om natten, og samtidig kan trafikken i byområderne aflastes i dagtimerne.













Fakta om teknologien:

DFDS og Danish Crown anvender Carrier Transicold, der har skabt en fuldt elektrisk E-DriveTMteknologi med en nyt banebrydende energigenvinding og lagringssystem

Systemet omdanner noget af den kinetiske energi (bevægelsesenergi), der opbygges under kørslen til elektrisk energi gennem en generator på trailerens midteraksel. Den elektriske energi lagres derefter i en batteripakke, som driver kølemaskinen. Denne cyklus skaber et fuldstændigt selvstændigt system, der ikke producerer nogen direkte kuldioxid (CO2) eller partikelemissioner

- Vi tror på, at der er store perspektiver i de eldrevne køletrailere, og derfor investerer vi i projektet sammen med DFDS. Transport står faktisk for den næststørste belastning i vores forsyningskæde, så derfor kan el-køletrailere komme til at spille en vigtig rolle i fremtiden, siger Lars Feldskou fra Danish Crown.

