S-buslinie vil få kortere køretid

Fredag 14. januar 2022 kl: 12:53

Af: Redaktionen Løftet af infrastrukturen på strækningen mellem Glostrup St. i nord og CPH Business Park på Avedøre Holme vil sikre, at borgerne i Hvidovre og Brøndby Kommuner kan komme hurtigere frem til Glostrup St., hvor man fra 2025 kan tage letbanen videre langs Ring 3.

Projektet med at løfte infrastrukturen, så busserne kan komme hurtigere frem, blev politisk godkendt i efteråret 2021. Anlægsarbejderne forventes at gå i gang til efteråret, når projektet har været i udbud. Forbedringerne skal efter planen stå færdig i 2024 inden Letbanen i Ring 3 åbner.







Den nye infrastruktur skal bane vejen for Movia's busprodukt +Way, som betyder, at busserne får busprioritering langs ruten, at de kører i egen busbane på dele af strækningen, og at stoppestederne bygges om til stationslignende forhold med brede perroner, gode venteforhold, god tilgængelighed og et højt niveau af trafikinformation. Formålet er at reducere trængsel, og gøre det lettere for de mange borgere i de to kommuner at komme hurtigere frem til blandt andet Glostrup St., hvor man fra 2025 kan tage letbanen, som kommer til at køre langs Ring 3.







Fakta:

Movia har sammen med Region Hovedstaden samt Brøndby og Hvidovre Kommuner fået tildelt penge af Trafikstyrelsens Pulje til investering i kollektiv bustrafik til projektet

Trafikstyrelsen har besluttet at finansiere halvdelen af projektet, som har en samlet omkostning på knap 47 millioner kroner. Den anden halvdel af projektet finansieres via midler fra Hovedstadens Letbane







