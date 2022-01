Fransk lastbilproducent med elektriske lastbiler på båndet venter at udvide medarbejderstaben

Mandag 3. januar 2022 kl: 09:49

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vedvarende produktionsniveauer på fabrikken i Blainville-sur-Orne, der ligger i Normandiet i det nordvestlige Frankrig, kombineret med gunstige udviklingsmuligheder, især inden for el-lastlbiler, har fået Renault Trucks til at investere i flere bæredygtige produktionsjob.Siden 2020 har Blainville-sur-Orne-fabrikken produceret mellemstore elektriske lastbiler. I 2021, som svar på den voksende efterspørgsel efter elektriske køretøjer, tilpassede fabrikken sine produktionsfaciliteter og øgede kapaciteten for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter lastbiler med elektriske drivliner. Fabrikken planlægger at producere et par tusinde enheder om året.De 100 nye medarbejdere skal dels arbejde med produktionen af lastbiler med diesel-drivliner og lastbiler med elektriske drivliner.