Dansk Energi: Udspil om Power-to-X kræver udbygning af vedvarende energi

Fredag 17. december 2021 kl: 10:36

Af: Redaktionen

Det er et skridt i den rigtige retning. Med fokus på både på klima og på Power-to-X’ internationale erhvervspotentiale for Danmark er strategiens pejlemærker og ambition rigtig. Det mener Dansk Energi om regeringens netop offentliggjorte udspil til en Power-to-X-strategi.





– Det er super, at vi nu endelig får et godt grundlag for videre forhandling om en Power-to-X-strategi, der skal danne grundlag for det erhvervseventyr, som bare venter på at ske. Branchen står parat med projekter, og har gjort det længe, men vi mangler rammerne. Nu har regeringen spillet ud med sit ambitionsniveau med en strategi for dansk produktion af grønne brændsler til lastbiler, fly og skibe, og nu håber vi på et hurtigt forhandlingsforløb, siger Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi.





- Det er super, at vi nu endelig får et godt grundlag for videre forhandling om en Power-to-X-strategi, der skal danne grundlag for det erhvervseventyr, som bare venter på at ske. Branchen står parat med projekter, og har gjort det længe, men vi mangler rammerne.

Lars Aagaard, adm. dir., Dansk Energi





Udspillet indeholder i alt 14 tiltag, som regeringen mener skal til, for at Danmark kan udvikle sig til et internationalt Power-to-X-foregangsland til gavn både for klima og dansk erhvervspotentiale.





Power-to-X kræver udbygning af vedvarende energi



Regeringen bebuder blandt andet bygning af elektrolyseanlæg i størrelsesordenen 4-6 GW til produktion af den grønne brint, der skal raffineres videre til grønne brændsler. Lars Aagaard glæder sig over fokus på erhvervspotentialet, men understreger, at ambitionsniveauet på elektrolysekapacitet skal tage udgangspunkt i det høje tal.





– Det er godt at regeringen har sat et mål, og nu opfordrer vi til, at ambitionen for forhandlingerne bliver 6 GW, så det matcher med de ambitioner, som er kommet fra potentielle investorer. Men så får vi samtidig brug for meget mere vedvarende energi. Når partierne har lagt niveauet, må vi vende tilbage og se på udbygningen af vind og sol, så det flugter med de tårnhøje klima- og vækstambitioner, siger Lars Aagaard.

Han kvitterer også for strategiens fokus på Energinets tariffer, på Energinets og Evidas mulighed for at udvikle brintinfrastruktur og på, at midlerne til Power-to-X er forhøjet fra 750 millioner kroner til 1,25 milliarder kroner.







© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Nu opfordrer Lars Aagaard Folketingets partier til at sætte fart under forhandlingerne om den endelige Power-to-X strategi.– Det er vigtigt, der kommer hurtig en afklaring, så aktørerne i markedet ved, hvad de har at sigte efter – og at en kommende aftale har et bredt flertal bag. Regeringen har fremlagt et godt afsæt for forhandlingerne, nu haster det med at komme i gang.