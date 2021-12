Storstrømsbroen forsinkes yderligere

Torsdag 16. december 2021 kl: 15:58

Af: Redaktionen

Færdiggørelsen af Den nye Storstrømsbro bliver endnu engang forsinket.





- Det er enormt ærgerligt, at det forventede åbningsår for færdiggørelse af byggeriet af Storstrømsbroen udskydes igen. Fremadrettet er det afgørende, at alle samarbejder med formålet at få færdiggjort byggeriet hurtigst muligt, udtaler transportminister Benny Engelbrecht.





Hos Vejdirektoratet er der også stor ærgrelse over, at byggeriet endnu en gang bliver forsinket:

- Det er på ingen måde tilfredsstillende, og vi gør det vi kan for både at hjælpe entreprenøren, men også at lægge et pres på entreprenøren, og de er godt klar over, at de skal præstere og få produktionen op i gear, siger Erik Stoklund Larsen til TV2 ØST. Han er anlægsdirektør i Vejdirektoratet





I maj 2021 kom en revideret tidsplan for byggeriet af den nye Storstrømsbro. Her fremgik det, at Vejdirektoratet vurderede, vejforbindelsen kunne åbne for biltrafik i andet halvår af 2024.

Men nu forventer Vejdirektoratet først at kunne åbne for biltrafikken i slutningen af 2025. Samtidig bliver den forventede åbning af jernbaneforbindelsen udskudt fra 2026 til tidligst første kvartal af 2027.







- Anlægsprojektet er forsinket, hvilket primært skyldes at entreprenørens projektering, mobilisering og anlæggelse af byggepladsen til elementproduktionen har taget væsentligt længere tid end forventet, skriver Vejdirektoratet i et notet, der er givet til folketingets transportudvalg.

- Desuden har entreprenørens konstruktionsmetode vist sig at være mere teknisk vanskelig end forventet, og dermed også mere tidskrævende at projektere og udføre. Hertil kommer konsekvenserne af Covid-19, der har bidraget yderligere til forsinkelsen, står der i notatet.







Det var oprindeligt meningen, at broen skulle åbne for biltrafik i 2022 og for togtrafik i 2023.







Store konsekvenser for togtrafikken



Ifølge DSB har forsinkelserne den direkte konsekvens, at man nu tidligst i 2027 kan indsætte hurtigere og mere miljøvenlige eltog.





- Vi synes, det er brandærgerligt. Vi havde selvfølgelig set frem til, så hurtigt som det kunne lade sig gøre, at køre med el-tog hele vejen til Nykøbing Falster og retur til København - uden den binding, at der er en bro som ikke er renoveret eller elektrificeret, siger informationschef i DSB, Tony Bispeskov til TV2 ØST.





- Princippet omkring at køre med ellokomotiver, når vi nu har dem, er, at de kører, hvor de kan Tony Bispeskov.





Han henviser til, at Banedanmark i sagens natur ikke kan lægge skinner og elektrificere strækningen over den nye bro før denne står færdig. Ligeledes skal der også installeres nye signaler på strækningen.Uden dem kan DSB nemlig ikke køre med de nye eltog, som virksomheden har indkøbt.