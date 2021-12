Politiet kontrollerede 375 lastbiler over to døgn

Fredag 10. december 2021 kl: 16:01

Manipuleret hastighedsbegrænser

Politiet stoppede farlig karusseltur



"På et hjemmekonstrueret påhængsredskab stod en mindre karussel. Påhængsredskabet var helt ulovligt, da den havde alvorlige fejl og ikke kunne indregistreres. Så karusselturen standsede ved kontrolstedet. Ejeren af varebilen, der trak karussellen, havde ikke fået betalt vægtafgift, så pladerne blev taget af patruljen. Karussellen måtte senere afhentes af et køretøj, som lovligt kunne transportere den videre. Bilinspektøren vurderer sagen med det ulovlige påhængsredskab, hvorefter det skal afklares, om sagen kan lægges op til frakendelse af førerens kørekort".

Chauffør protesterede over beslaglagt safarigitter



Af: Redaktionen Ud af de omkring 375 lastbiler, var de 58 var udenlandske. Resultatet af kontrollen blev 57 sager til chauffører og vognmænd med danske lastbiler og 15 sager til udenlandske. Derudover blev der standset et mindre antal varebiler, hvor der blev optaget rapport i syv tilfælde.Sigtelserne lød på fejl og mangler, overtrædelse af reglerne om godskørsel og kørsel med farligt gods, manipulation af røgrensningssystemer og overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne. Flere brede, lange og tunge særtransporter blev standset og kontrolleret. Her manglede det eksempelvis særtransporttilladelser, følgebil/ledsagerbil, og afmærkning af det omfangsrige gods.En tankvogn, der kørte med 40.000 liter ethanol - almindelig sprit - blev kontrolleret. Det førte til en sag om overtrædelse af reglerne om kørsel med farligt gods, da låsen til tanken ikke var sikret efter forskrifterne. Det udløste med politiets ord "en ikke ubetydelig bøde til både vognmand og chauffør".Når det drejer sig om særligt alvorlige sager, nævner politiet en bulgarsk lastbil, hvor hastighedsbegrænseren var manipuleret, så den kunne køre 92 km/t, selvom den højst må kunne køre 90 km/t. Sådan en sag koster en ubetinget frakendelse af førerretten til chaufføren og en bøde til virksomheden.Omkring 25 af de kontrollerede køretøjer havde så alvorlige fejl og mangler, at de ikke fik lov at køre videre, før de var blevet gjort lovlige. Når politiet har denne type sager på udenlandske køretøjer, bliver lastbilen beslaglagt indtil den er lovlig, regningen på værkstedet er betalt og bøden er betalt af den udenlandske vognmand.Under kontrollen blev en patrulje sendt ud på en noget usædvanlig opgave. Et opsigtsvækkende syn fik nogle lokale borgere til at kontakte politiet. De havde set en meget farlig transport af en karrusel, der blev trukket efter en varebil på landvejen ved Skælskør. En færdselspatrulje fra Storebælt kørte ud for at finde det bemærkelsesværdige vogntog, som de fik standset ved Stigsnæs ved Skælskør. Varebilen var på vej mod færgen Kalundborg-Samsø.Politiet beskriver karussel-transporten således:En dansk lastbil havde påmonteret et såkaldt ”safarigitter”, som kan afværge et møde med et dyr på vejen. Da safari-gitre er ikke lovlige i Danmark, fik lastbilen først lov at køre videre, da safarigitteret var afmonteret - og beslaglagt af politiet. Chaufføren protesterede over beslaglæggelsen af safarigitteret, så retten skal nu tage stilling til, om politiets indgreb var lovligt.Formålet med at afholde kontrollen over to hele døgn var ifølge Politiet, at få standset trafikken over Storebælt på alle tider af døgnet, for at se, om det gav en anden typer sager end ved kontrollerne i dagtimerne.- Vores ønske var, at få kontrolleret et bredt udsnit af den tunge trafik over flere dage og vise, at politiet jo arbejder på alle tider af døgnet, siger politikommissær Henrik Fobian, der leder Tungvognscenter Øst.- Vi oplevede mange af de samme typer sager, som ved øvrige kontroller, men vi må konstatere, at der stadig er behov for kontrol på området, siger Henrik Fobian.Tungvognscenter Øst står for tungvognskontrollen på hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.