Grønlandsrederi lukker containerterminal, pakhus og værksted i Aalborg

Fredag 10. december 2021 kl: 16:00

Fokus på de nordjyske kunder

Nyt potentiale



Af: Redaktionen Royal Arctic Line og Port of Aalborg har ligget i forhandlinger, siden Royal Arctic Line i 2016 meddelte, at de ved basishavnaftalens ophør vil benytte havnen i Aarhus til alle containeraktiviteter fremadrettet.- Den nuværende basishavnaftale udløber ved udgangen af 2022, og det er definitivt. Vi har haft et godt og langt samarbejde med Royal Arctic Line. Aalborg har været basishavn for Grønlandstrafikken i 50 år, og man er altid ærgerlig, når en æra slutter. Men når en dør lukkes, åbnes en ny, og dén dør har vi tænkt os at gå indad, siger Claus Holstein, der er administrerende direktør hos Port of Aalborg.Port of Aalborg er i færd med at gøre klar til afvikling af basishavnaftalen og lægge planer for fremtiden.- Vi har længe forberedt os på Royal Arctic Lines mulige exit fra terminalen, så vi er langt i planlægningen. Containerterminalen skal ændres fra dedikeret basishavn for Grønlandstrafikken til regional containerterminal, der kan betjene og styrke samarbejdet med de nordjyske virksomheder – eksisterende kunder såvel som nye, siger Claus Holstein.Port of Aalborg vurderer, at der er et stort kundegrundlag og tilstrækkelig efterspørgsel til at drive en containerterminal i Aalborg - dog i et nyt setup.- Leveringssikkerhed imod Grønland vil ikke længere være førsteprioritet. Fremover vil konkurrence, vækst, fleksibilitet og kundetilpassede løsninger være de nøglebegreber, der skal kendetegne den nye containerterminal og måden, hvorpå vores kunder betjenes, siger Claus Holstein og fortsætter:- Det skal dog ikke misforstås som, at vi lader nogen i stikken. Vi vil fokusere på at støtte de kunder, der fortsat ønsker at benytte Aalborg i deres logistikløsninger i handlen med Grønland og Nordatlanten. En vigtig del af driften af den nye terminal er derfor at se på, hvordan vi kan lave de bedste logistikløsninger og det bedste produkt til de nordjyske virksomheder, der handler med Grønland og Nordatlanten.Blandt andet har Port of Aalborg de senere år udvidet infrastrukturen omkring containerterminalen betragteligt. Jernbanefaciliteterne er blevet udbygget over flere etaper, den første kajudvidelse i 30 år er i gang, og en stor udvidelse af Nordjysk Transportcenter på 150.000 kvadratmeter er på trapperne.- Vi er overbeviste om, at vi med ændret fokus og udvikling af containerterminalens drift både kvantitativt og kvalitativt kan være med til at skabe udviklingsmuligheder for virksomhederne i Aalborg og i resten af Nordjylland, siger Claus Holstein.Hos Port of Aalborg vil 2022 blive præget af udvikling af det nye setup, så man om godt et år er klar til at tage hul på fremtiden for containerterminalen og den fortsatte samhandel med både danske og nordatlantiske virksomheder, når basishavnaftalen ophører.