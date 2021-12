Transportministeriet indfører alkoholforbud i busser

Fredag 10. december 2021 kl: 09:52

Af: Redaktionen Krav om coronapas ved servering eller salg af alkohol i busser erstattes fraden 10. december 2021 kl. 16.00 dermed af et forbud mod indtagelse af alkohol ibusser. Forbuddet gælder foreløbigt til og med den 6. januar 2022.

- Epidemikommissionen har vurderet, at

der er en særlig stor risiko for smittespredning i nattelivet, hvor der er

alkohol og det er vanskeligt at holde afstand. Derfor sætter vi nu også en

midlertidig stopper for al indtagelse af alkohol i busser for at bremse den

stigende smittespredning, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Der er ikke tale om en nedlukning, understreger Transportministeriet. De nye

regler betyder dog, at der indtil videre

ikke må indtages alkohol i busser herunder såkaldte partybusser og

forbuddet gælder også i turistbusser. Det er transportøren, der har ansvaret

for, at reglerne bliver overholdt.

