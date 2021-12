International organisation på det maritime område kræver politisk handling for fossilfri shipping

Fredag 3. december 2021 kl: 13:45

Medlemmer af Getting to Zero :

Af: Redaktionen - Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling af shipping, så er der brug for handling nu.Sådan lyder det klare budskab fra Esbjerg Havn, som sammen med over 150 store aktører fra både Danmark og andre lande - og fra hele den maritime værdikæde har underskrevet en erklæring, der kræver politisk handling og investeringer i forskning og grøn energi og infrastruktur, der skal gøre shipping fossilfri inden 2050.Opråbet om politisk handling er koordineret af Getting to Zero-koalitionen under Global Maritime Forum og kom forud for de afgørende klimaforhandlinger ved COP26 i Glasgow i november. Som en del af initiativet har Esbjerg Havn sammen med de øvrige medunderskrivere samlet et katalog over tiltag og målsætninger, som branchen selv er i gang med at indarbejde i deres dagligdag.Selvom der hviler et stort ansvar på branchens aktører, så er der ifølge Esbjerg Havns direktør Dennis Jul Pedersen behov for konkrete planer og store investeringer fra politisk hold.- Vi er stolte af sammen med de største aktører i shipping at pege på løsninger, der skal drive den grønne omstilling af shipping. Hvis vi skal lykkes, så skal vi ikke bare hver især sætte ambitiøse målsætninger for omstillingen af vores aktiviteter. Vi har også brug for fælles mål og investeringer i infrastruktur, hvis en fossilfri fremtid skal være realistisk, siger Dennis Jul Pedersen.Som en af de store udskibningshavne for havvind er Esbjerg Havn et vigtigt led i den grønne omstilling af den europæiske energisektor. Derudover tager havne også skridt på vejen mod større bæredygtighed i egne aktiviteter og har sat som mål, at havnen skal være klimaneutral i 2030. Det er blandt de mest ambitiøse af de mål, der fremgår af det fælles katalog fra koalitionen.Det samlede katalog over initiativer og målsætninger kan læseshvor du også kan læse mere om Getting to Zero-koalitionen under Global Maritime Forum.A.P. Moller - MaerskCargillCitigroupEuronavGasLogLloyd's RegisterShellTrafiguraABN AMROAES GenerAgilityAlfa LavalAmerican Bureau of ShippingANDRITZAnglo AmericanAnglo-EasternArdmore ShippingArupBAE SystemsBerge BulkBHPBlue Star GroupBMW GroupBolloré LogisticsBoschBPBungeBunker HoldingBureau VeritasBW LPGCaravel GroupCarnival CorporationCelsius ShippingChevron ShippingChina Classification SocietyClassNKCMBCOFCO InternationalColumbia ShipmanagementCompanhia de Navegação NORSULCostamare ShippingCPO ContainerschiffreedereiDanaosDanfossDanish Ship FinanceDanske BankDB SchenkerDeloitte NetherlandsDFDSDHL Global ForwardingDiana ShippingDNBDorian LPGDSMEDynacom Tankers ManagementEagle Bulk ShippingEchandiaEngieFednavFincantieri SIFleet ManagementForward ShipsFSL Trust ManagementGACGardGlobal Ship LeaseGolden OceanGoodFuelsGrimaldi GroupHafniaHaldor TopsoeHamburg Port AuthorityHapag-LloydHAROPA - Port of Le HavreHempelHoneywellHöegh AutolinersHöegh LNGHyundai Merchant MarineIberdrolaInpex CorporationJ. LauritzenK LineKC MaritimeKorean RegisterKuehne + NagelLubrizolMaersk BrokerMaersk TankersMAN Energy SolutionsMarine CapitalMaritime Strategies InternationalMasterbulkMISCMitsubishi CorporationMitsui & Co.Mitsui O.S.K. LinesMSC Mediterranean Shipping CompanyNordenNYK LineOccidental Petroleum Coporation (OXY)Ocean Network ExpressOdfjellOldendorffOlympic Shipping and ManagementPacific BasinPetredecPort of AarhusPort of AmsterdamPort of AntwerpPorts of Bremen/BremerhavenPort of DunkirkPort of EsbjergPort of KielPort of RotterdamPort of SeattlePrecious ShippingPrime MarineprobunkersProw CapitalPurus MarineRenewable HydrogenRicardoRidgebury TankersRightShipRoyal VopakScorpio GroupSEACOR HoldingsSea TradersSiemens Gamesa Renewable EnergySkuldSnamSociété GénéraleSolstadStar Bulk CarriersStephenson HarwoodSwiss ReSynergy GroupTaylor MaritimeThe China Navigation CompanyTORMTorvald KlavenessTotalEnergiesTsakos Energy NavigationTufton Investment ManagementUltranavUnifeederUnileverV.GroupVancouver Fraser Port AuthorityVestasVolvo CarsWallenius WilhelmsenWan Hai LinesWindwardWorld Fuel ServicesWärtsiläX-press FeedersYaraZeroNorthZIM Integrated Shipping ServicesØrsted