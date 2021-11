Grundvandssænker løfter opgaverne med fire-akslet kranbil

Mandag 22. november 2021 kl: 13:32

Af: Redaktionen Sammen med en ny tre-akslet Nopa-kærre kan den samlede vogntogsvægt komme op på 56 tons. Kærren er leveret af Sawo Nørresundby, der også har stået for opbygningen af den fire-skelde Scania med et fast lad og en bagmonteret Hiab X-HIPRO 302-kran.Inklusiv den nye Scania G 500 råder Nordjysk Grundvandssænkning over fem store lastbiler, flere kærrer samt en stor maskinpark. Virksomheden har specialiseret sig i grundvandssænkning, brøndboring og bortpumpning af spildevand og overfladevand med mere.Opgaverne kræver solidt materiel til håndtering af det tunge udstyr, så derfor er den nye Scania udstyret med tandemtræk samt styrbar bogieaksel bag trækakslerne. Bilen er specificeret i XT-version med dobbelt chassisramme, forstærket forkofanger og front med ekstra solidt trækøje med 40 tons kapacitet, forstærket frontplade under motoren, beskyttelsesgitre foran forlygterne samt ekstra hårdføre sidespejle.Drivlinen består af en seks cylindret 13-liters rækkemotor på 500 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.550 Nm, en 12+2-trins gearkasse med kombineret manuel og fuldautomatisk koblingsfunktion, fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem samt tandembagtøj med langs- og tværgående differentialespærrer.Førerhuset er mellemlangt og er placeret forholdsvist lavt på chassiset af hensyn til ergonomi og indstigningsforhold.Det er Stiholt's lastbilsælger Peter Munkholm, der har stået for handlen. Han har desuden solgt en tilsvarende Scania mere til Nordjysk Grundvandssænkning. Den skal leveres i det nye år til erstatning for en næsten ti år gammel Scania.















