Tekstil-logistikvirksomhed tager over efter pelse

Fredag 12. november 2021 kl: 07:49

Af: Redaktionen Textile Logistics er en voksende dansk logistikvirksomhed, der driver flere lagerhoteller i Herning og omegn. Virksomheden henvender sig til mode- og livsstilsbranchen og pakker både til butikker, kæder og private.- For fire et halvt år siden opkøbte vi en e-shop-virksomhed, der var gået konkurs. Tilknyttet virksomheden var et underbrand, som vi valgte at køre videre med. Siden da er det gået hurtigt, og vi er vokset fra 4 medarbejdere og 1.000 kvadratmeter til 125 fuldtidsmedarbejdere og ca. 40.000 kvadratmeter. I takt med denne vækst er antallet af kunder selvfølgelig også steget, og vi samarbejder i dag med 65 forskellige mode- og livsstilsbrand, siger direktør i Textile Logistics, Torkild Lund.