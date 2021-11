Politikere besøgte skånsk havn med bornholmske forbindelser

Onsdag 10. november 2021 kl: 10:41

Af: Redaktionen Medlemmer af det svenske og danske transportudvalg på besøg i Ystad Havn.- Det er en ære at have besøg af trafikudvalgene fra begge landes parlamenter for at kunne vise dem de udfordringer, som vi står over for. Diskussionen har været meget konstruktiv, og jeg er glad for at opleve den interesse, som medlemmerne har vist for den store investering, som kommunen for nylig har lagt i Ystad Havn, sagde Björn Boström, der er direktør for Ystad Havn, efter mødet.En af mødets deltagere var Bornholms borgmester, Thomas Thors (S), som argumenterede for en øget færgetrafik til Bornholm samt en udvidelse af E65, så der kommer til at være motorvej hele vejen til Ystad. Thomas Thors understregede vigtigheden af, at landene garanterer, at der for fremtiden altid vil være åbne transportkorridorer gennem Sydsverige, mellem Bornholm og resten af Denmark, også i krisetider.

Mange af de besøgende politikere deltog i diskussion, heriblandt også Peter Juel-Jensen, der er Venstres bornholmske folketingsmedlem.





- Det er gennem denne type besøg, at udvalgene får et konkret og fælles billede af de problemer, som mennesker og virksomheder står over for i deres hverdag. Forbindelsen via Ystad Havn er Bornholms vigtigste forbindelse til det danske fastland, sagde Peter Juel-Jensen og fortsatte:





- Det er tydeligt, at ruten til Bornholm ikke har fungeret under pandemien og ligeså har svenskerne haft svært ved at komme til Kastrup. Der er meget læring at tage med til fremtidige kriser. Vi skal skabe en større forståelse mellem landene, så Øresundsregionen og Bornholm kan udvikle sig til deres fulde potentiale.





Elin Gustafsson, der svensk rigsdagsmedlem for Socialdemokraterna, og repræsenterer Skånes sydlige län, som blandt andet omfatter Ystad, er medlem af den svenske Rigsdags transportudvalg - Riksdagens Trafikutskott, fremhævede, at hun havde haft det privilegium at få sine svenske og danske kollegaer på besøg i sin valgkreds og i Øresundsregion med det formal at undersøge nogle af de fælles udfordringer.





- Jeg er især glad for, at mine svenske kolleger har haft mulighed for at få et indblik i den rolle, som Ystad Havn spiller for Skåne og for hele Sverige, og et indblik i behovet for forbedringer af infrastrukturer, især gennem havnens forsatte udvikling og ved at føre E65 til Ystad, sagde Elin Gustafsson.





De to transportudvalgs besøg i Ystad Havn var en del af en studiedag, der havde til formål at styrke det politiske samarbejde på tværs af grænsen, at få et indblik i de faktiske forhold i Øresundsregionen og diskutere en række transportpolitiske spørgsmål. Udover besøget i Ystad Havn var Øresundsbroen også et emne for diskussion, hvor blandt andet kapaciteten, godstransport og flere faste forbindelser over Øresund blev diskuteret.















