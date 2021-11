BATTERI-ELEKTRISK LASTBIL MED KRAN:: Chaufføren slog straks til

Chaufføren slog straks til

BATTERI-ELEKTRISK LASTBIL MED KRAN:

Fredag 5. november 2021 kl: 10:16

Fakta:

DAF CF Electric 6x2*4 FAN

Elektrisk motor: 210 kW (285 hk), drejningsmoment: 2.000 Nm

Batterikapacitet: 350 kWh (315 kWh effektiv kapacitet), type Li-Ion

Batteripakken er air-conditioneret til en temperatur på 25-45 grader celsius

Chassisvægt: 10,4 ton. Komplet opbygget med kran og fast lad: ca. 17 ton

Rækkevidde på en fuld opladning: op til 220 km

Ladetid ved 250 kW: ca. 75 minutter

Stark's tre-akslede DAF CF Electric har typebetegnelsen 6x2*4 FAN - det vi sige med hydraulisk styrbar bogieaksel, så den opnår ekstra god manøvreevne på byggepladser under trange forhold. Den har en tilladt totalvægt på 28 tons, hvilket giver en lasteevne på ca. 11 ton

Af: Redaktionen Den nye DAF CF Electric er faktisk anden generation af DAF’s elektriske lastbiler og har en fordoblet rækkevidde samt 700 kg lavere egenvægt i forhold til første generation, der blev introduceret i 2018.Den nye DAF CF Electric er opbygget med 20 tm Palfinger-kran samt fast lad af samme type som de fleste af Stark's øvrige byggecenter-lastbiler. Opbygningen er udført af Bilstrup Karosseri og Ravnstrup Vognsmedie A/S i Stoholm, der har leveret mere end 100 tilsvarende opbygninger til Stark. Banke ApS i Sønderborg har leveret den særlige kraftudtags-løsning, der driver den hydrauliske kran med strøm fra lastbilens batteripakke. Kraftudtagsløsningen består af en hydraulikpumpe inklusiv elektronisk styreenhed, interface til lastbilens el-system samt omformer af strømmen fra jævn- til vekselstrøm. Hele pakken, der fylder omtrent det samme som en flyttekasse, har været nem at placere på chassisrammen under ladet.El-lastbilen skal køres af chauffør Lars Desler, der har kørt for Stark i tre år. Han slog straks til, da chaufførerne i Stark's City-afdeling blev spurgt, hvem der havde lyst til at være styrmand på Danmarks første fuld-elektriske lastbil med kran.- Jeg glæder mig til at prøve, hvordan sådan en el-lastbil bliver at omgås i hverdagen. Selve det at køre på landevejen, betjene kranen, læsse og losse osv. bliver vel nogenlunde det samme som med en almindelig dieselbil, men opladning, kørselsplanlægning i forhold til rækkevidde og at finde den mest økonomiske kørestil osv. bliver interessant at prøve, siger Lars Desler og fortsætter:- Vi distribuerer alt fra hele læs træ over tunge paller med cement og fliser til mindre og lette pakker med el-artikler og værktøj til vores kunder, og jeg har rigtig mange leveringer hver dag. Det bliver spændende at se, hvordan de øvrige trafikanter samt vores kunder reagerer på bilens meget lave støjniveau.Logistikchef hos Stark, Brian Patzlaff, fremhæver, at man hos Stark betragter distributionen af byggematerialer som lige så vigtig som kvaliteten og prisen på produkterne.- Levering på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt er afgørende for vores konkurrencedygtighed, og med vores elektriske DAF kan vi desuden tilføje ”på den mest bæredygtig måde”, siger Brian Patzlaff.