Lastbilsælger lånte lastbil og blev lastbilkøber

Fredag 29. oktober 2021 kl: 16:08

Af: Redaktionen Christian Pedersen fik i stedet lov til at leje en Scania R 650 fra Stiholts udlejningsflåde i nogle måneder, indtil han kunne få leveret sin nye tre-akslede Scania R 500 A6x2.





- Det var jo fristende at skrive under på en slutseddel både som sælger og køber til en rigtig skarp pris, men lige som der ikke var noget fikumdik, da jeg var sælger, var der det heller ikke, da jeg var køber, siger Christian Pedersen.

Derfor har Stiholt’s markedschef Jens Holger Pedersen skrevet under som sælger, så alt er gået ordentligt til.







Christian Pedersen har efter i alt syv år som lastbilsælger - to år hos MAN og senest fem år hos Stiholt - etableret sin lille vognmandsforretning i en alder af 27 år. Han var rigtig glad både for sit arbejde og sine arbejdsgivere, men han har altid haft en vognmand i maven, og den drøm skulle altså realiseres.





- Det er gået rigtig fint i starten. Jeg har fået en virkelig god kunde med kørsel af blandt andet dagligvarer i det meste af Jylland, og så kører jeg lidt for et par andre kunder, når det passer, fortæller Christian Pedersen.







Han er overbevist om, at han sagtens når de 120.000 km om året, som han har tegnet en seks-årig serviceaftale med udvidet drivlinedækning på.







- Nu har jeg jo talt varmt for mine tidligere lastbilkunder om Stiholt’s konkurrencedygtige serviceaftaler, så sådan en har jeg også valgt til min egen bil, siger den nye vognmand.







Christian Pedersens nye R 500 kalder han for en drømmebil til den type kørsel, han regner med at beskæftige sig med i de kommende år.









- Den R 650 bil, som jeg lejede hos Stiholt, indtil jeg fik min egen R 500, var jo lidt som at skyde gråspurve med kanoner. Den var nu overraskende økonomisk selv med V8’eren, men den seks cylindrede motor i R 500 er bare endnu mere økonomisk, siger den tidligere lastbilsælger og nuværende vognmand.



