Fransk lastbilproducent udvider sit elektriske modelprogram

Fredag 24. september 2021 kl: 12:03

Totalvægt på 19 eller 26 tons

Tilgængelige akselafstande: 3.900 mm, 4.100 mm, 4.300 mm, 4.500 mm, 4.750 mm, 5.250 mm, 5.000 mm, 5.250 mm, 5.500 mm, 5.800 mm, 6.100 mm og 6.800 mm

To elektriske motorer med en samlet effekt på 370 kW (kontinuerlig effekt på 260 kW)

Maksimalt drejningsmoment for elektriske motorer: 850 Nm

Maksimalt akselmoment: 28 kNm

To-trins gearkasse

Energilagring: lithium-ion-batterier, 200 kWh og 265 kWh

Rækkevidde: fra 100 km til affaldsindsamling og op til 180 km til distribution

Totalvægt på 16 tons

Tilgængelige akselafstande: 4.400 mm og 5.300 mm

El-motor med 185 kW effekt (kontinuerlig effekt på 130 kW)

El-motors maksimale drejningsmoment: 425 Nm

Maksimalt akselmoment: 16 kNm

To-trins gearkasse

Energilagring: 200 og 265 kWh lithium-ion batterier

Rækkevidde: op til 400 km

Af: Redaktionen Serieproduktionen af den nye 19-ton Renault Trucks D Wide Z.E. går i gang på fabrikken i Blainville-sur-Orne i Calvados-området i Normandiet i Frankrig, hvor 16-ton D Z.E. og 26-ton D Wide Z.E. også produceres.Renault Trucks fremhæver, at den nye to-akslede 19-ton Renault Trucks D Wide Z.E. er ideel til at blive opbygget med kølekasse til distributionskørsel, da lastbilens egenvægt er blevet trimmet med mulighed for øget nyttelast til følge.Derudover har Renault Trucks designet et nyt system til at øge energieffektiviteten for helelektriske lastbiler udstyret med kølekasse. Renault Trucks D og D Wide Z.E. 16, 19 og 26 ton lastbiler fås nu med speciel tilslutning for kølemaskine, som leverer den nødvendige energi til kølesystemet direkte fra køretøjets 600 V batterier.For at forbedre manøvredygtigheden, har Renault Trucks desuden udvidet programmet af tilgængelige akselafstande for D og D Wide Z.E. fra 3.900 mm til 6.800 mm, hvilket gør det muligt at dække flere applikationer og behov - især ved optimering af vægtfordelingen.Tekniske egenskaber for Renault Trucks D og D Wide Z.ERenault Trucks D Wide Z.E.Renault Trucks D Z.E.