Midtjysk by med godt 50.000 indbyggere får 14 el-busser

Mandag 20. september 2021 kl: 11:51

Fakta om de nye el-busser:

Busserne er af mærket Yutong

Årlig CO2-besparelse: cirka 1.100 ton

Hver el-bus har 29 siddepladser, heraf er 23 fremadrettede. Derudover er der tre klapsæder på perronpladsen. Totalkapaciteten i busserne er 65 passagerer

USB-stik ved alle dobbeltsæder giver mulighed for gratis opladning i bussen

Busserne er støjsvage og udslipsfrie under kørsel

Busserne er handicapvenlige med lav indstigning og dobbeltdøre, elektroniske ramper og automatisk fastspænding af kørestole

Busserne bliver opladet om natten

Af: Redaktionen Transportminister Benny Engelbrecht (S), borgmester Dorte West (V) og Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft (V) tager sig af den officielle del af indvielsen, mens Den Jyske Sangskole står for underholdningen. På el-bussernes første dag i drift vil kørslen være gratis under åbningsarrangementet fra klokken 13.00 og frem til klokken 16.00.- Klimavenlig transport er et vigtigt skridt på vejen i vores grønne omstilling. Ved at udskifte de gamle dieselbusser til de her langt mere miljørigtige elbusser, så skærer vi hele syv procent af kommunens egen CO2-udledning årligt. En anden ting, der også er fantastisk, er, at vi nu som det eneste sted i landet giver kørestolsbrugere mulighed for selvstændigt at kunne benytte automatisk fastspænding i bybusserne. Det giver dem en langt større personlig frihed, når de skal med bussen, siger Herning Kommunes borgmester Dorte West (V).Borgerne i Herning kan sammen med byens gæster glæde sig til støjsvage busser, der kører uden udledning af eksempelvis CO2, NOx'er og partikler. De nye busser har lav indstigning og en indretning, der sikrer et godt flow i bussen. Passagerne kan let komme ind og ud af busserne, der har dobbeltdøre foran, midt og bagerst i bussen. Samtidig gør bussernes lave gulv enklere indstigning med eksempelvis barnevogne.- De nye elbusser bidrager til den grønne omstilling, der er i fuld gang i Midttrafiks område. Elbusserne er klimavenlige, men har også mange andre fordele, der bidrager til en bedre rejseoplevelse hos kunderne - især inden for tilgængelighed og komfort, siger Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft.Direktør Steen Rügge fra busselskabet Tide Bus, der skal servicere buspassagerne i Herning med de nye busser, fremhæver, at der er mange gevinster ved at være med på den grønne omstilling.- Det er fagligt meget spændende, og det er også med til at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. De 14 elbusser i Herning er de første el-busser Tide Bus sætter i drift i Danmark ud af de 218 nye el busser, vi skal ud og købe det næste år, siger han.El-busserne har bedre tilgængelighed for kørestolsbrugere i form af elektriske kørestolsramper og automatisk fastspænding af kørestole. Herning Kommune har i den forbindelse været i dialog med Handicaprådet, og alle parter er meget tilfredse med resultatet. Den nye tilgængelighed er desuden blevet afprøvet af beboere fra Kollektivcenteret i Tjørring.