Omstridt regel for transport med varebiler forsvinder

VOGNMANDSORGANISATION:

Tirsdag 7. september 2021 kl: 10:49

Af: Jesper Christensen Reglen om en 11 kg grænse var med i det forslag til ændring af Godskørselsloven, som blev sendt i høring sidst i juni i år med høringsfrist 18. august, selvom transporterhvervets organisationer bredt havde opfordret til at få fjernet reglen - og selvom transportminister Benny Engelbrecht ønskede reglen fjernet.Sagen før sommeren var, at Benny Engelbrecht ikke kunne finde flertal for at fjerne reglen, da han umiddelbart kun blev bakket op af SF og Enhedslisten. Men efterfølgende skal transportministeren altså have fundet flertal for at fjerne reglenReglen har været kraftigt kritiseret af blandt andre DTL og af Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører (SKV), fordi den har fået nogle til at spekulere i at dele forsendelser op i dele på hver maksimalt 11 kg for på den måde at køre unden om kravet om godskørselstilladelse og uddannelse af chauffører.Politiet og Færdselsstyrelsen anbefalede i forbindelse med en ændring af Godskørselsloven også at droppe reglen, da den er svær at administrere for myndighederne.- 11 kg-reglen giver useriøse vognmænd en urimelig konkurrencefordel, fordi de ikke skal betale deres chauffører efter overenskomsten, kan køre uden vognmandstilladelser og ikke behøver at uddanne deres chauffører. Det er på høje tide, at den regel bliver skrottet. Det vil tvinge mange vognmænd til at stoppe med at underbyde vi andre eller helt stoppe med at køre varebilkørsel, siger Thomas Jensen, der formand for SKV.Han accepterer det lille hår i suppen, at vægtgrænsen for, hvornår man skal have vognmandstilladelse for at køre varebil for fremmed regning stiger fra de nuværende 2.000 kg til 2.500 kg.- Jeg havde helst set, at man havde bibeholdt vægtgrænsen på 2.000 kilo, men i det samlede billede vægter fjernelsen af 11 kg-reglen tungere, siger Thomas Jensen.Med den nye vægtgrænse kommer de danske regler til at stemme overens med EU’s varebilregler, der træder i kraft i 2022.Godskørselslovens nuværende regler om transport med varebiler blev vedtaget af Folketinget i 2018 under den daværende VLAK-regering, der var blevet pålagt at fremsætte et lovforslag på området af et folketingsflertal.Målet var st skabe ordnede forhold på godstransport med varebiler, som ikke var reguleret på samme måde som godstransport med lastbiler over 3.500 kg. Reglerne fra 2018 indeholdt punktet om, at man ikke behøver tilladelse, hvis man transporterer gods, hvor hver kolli vejer under 11 kg. Men den regel kunne man med en smule kreativitet køre uden om og dermed slippe for at søge vognmandstilladelse, uddanne chauffører med - og dermed underbyde andre vognmænd, der havde søgt og fået godskørselstilladelser og levede op til reglerne.- Det bliver der nu sat en stopper for, og dermed får varebilreglerne den ønskede effekt: At det bliver lettere for ordentlige vognmænd at drive forretning med deres varebiler, siger DTL's administrerende direktør Erik Østergaard.