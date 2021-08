Tag krav om dobbelttogter til skoleskibene med til finanslovsforhandlinger

REDERIORGANISATION TIL STØTTEPARTIER OG OPPOSITION:

Mandag 30. august 2021 kl: 15:17

Af: Redaktionen Selvom der de seneste år har været sat penge af til, at skoleskibene kunne sejle to togter om året - og derved uddanne flere søfarende - er der i S-Regeringens finanslovsudspil ikke sat penge af til de såkaldte dobbelttogter. Det er ærgerligt, mener Danske Rederier.





- Vi er helt afhængige af at sikre konstant tilstrømning af nyuddannede søfarende til branchen. Ikke mindst til offshore-rederierne og nærskibsfarten, som nu og i de kommende år har stort behov for arbejdskraften. Vi ved, at eleverne fra skoleskibene i høj grad får job efter endt uddannelse, og derfor ærgrer det mig, at regeringen ikke har prioriteret dobbelttogterne i dens udspil, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.









Georg Stage kan uddanne 63 ekstra søfarende med et ekstra togt og hos Skoleskibet Danmark er det 80 søfarende pr. togt. Derfor bør dobbelttogterne efter Danske Rederier mening få en fast bevilling på finansloven.







- Jeg håber, at de andre partier vil tage ønsket om dobbelttogter med sig til forhandlingsbordet. Det giver super god mening at sætte penge af til et ekstra togt og få unge, som ofte ikke har anden ungdomsuddannelse, ind på uddannelses- og arbejdsmarkedet, siger Anne H. Steffensen.







Hos Danske Rederier fremhæver man, at skoleskibenes tidligere elever - de ubefarne skibsassistenter - har en arbejdsløshed i nærheden af nul, hvilket især skyldes, at blandt andre offshore-rederierne aktivt efterspørger flere ubefarne skibsassistenter.







Fremhævede fakta om skoleskibene:

Et ekstra togt koster 18 millioner kroner for begge skoleskibe - 10 millioner til Skoleskibet Danmark og 8 millioner til Skoleskibet Georg Stage

Dobbelttogter vil årligt sikre uddannelse for kanp 300 unge og en vej i job i Det Blå Danmark

Skoleskibene sikrer uddannelse og vej i job for unge uden ungdomsuddannelse

Der er et højt optag af kvinder på skoleskibene - 50 procent på Georg Stage

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at det giver 2,2 millioner kroner i statskassen, hver gang en ung flyttes fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv (Kilde: Danske Rederier)



