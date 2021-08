- Covid-19 bliver fjernet fra kategorien Samfundskritisk sygdom

S-REGERINGEN:

Fredag 27. august 2021 kl: 10:50

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Beslutningen om ikke at forlænge covid-19’s status som en samfundskritisk sygdom er truffet efter inddragelse af den faglige referencegruppe, Epidemikommissionen og sundhedsmyndighederne.- Epidemien er under kontrol, vi har rekordhøje vaccinationstal. Derfor kan vi 10. september droppe nogle af de særregler, vi har været nødt til at indføre i kampen mod covid-19, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og fortsætter:- Regeringen har lovet ikke at holde på tiltagene længere, end det var nødvendigt, og der er vi nu. Men selvom vi lige nu står et godt sted, så er vi ikke ude af epidemien. Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund.Kategorisering som en samfundskritisk sygdom er det, der har gjort det muligt at indføre en række af de særregler for at samfundet har kunnet håndtere covid-19 - eksempelvis forsamlingsforbud, krav om coronapas og krav om mundbind.Når kategoriseringen ophører, medfører det, at en række bestemmelser i Epidemiloven ikke længere finder anvendelse. Det indebærer blandt andet, at de resterende restriktioner i genåbningsaftalen fra juni 2021 ophører, da der ikke længere vil være hjemmel til at opretholde dem. Det drejer sig konkret om krav om coronapas i forbindelse med visse større arrangementer samt i nattelivet.