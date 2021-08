Politiet har fokus på trafikken ved landets skoler

Mandag 9. august 2021 kl: 13:24

7.078 hastighedsovertrædelser på skolevejene

118 voksne benyttede ikke sikkerhedssele og i 72 tilfælde var børnene ikke fastspændt

87 benyttede mobiltelefon under kørslen

bilernes hastighed

om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele

om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele

skolepatruljernes arbejde

forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne

Af: Redaktionen Fra sidste års kontrolindsats:- Det er vigtigt at køre hensynsfuldt på skolevejene, hvor tusindvis af børn færdes hver dag. Hvert år stopper vi desværre alt for mange bilister, der kører for stærkt, som har glemt at bruge sele på dem selv og deres barn, er uopmærksomme eller som undlader at respektere diverse forbudsskilte ved skolerne. Det handler om tryghed og sikre skoleveje og derfor gennemfører vi også kontroller i år, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.Med politiets ord har "Nogle bilister for travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole. De udviser ikke hensyn over for andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole".Derfor vil politiet igen i år ved anvendelse af manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol sætte ind for at medvirke til sikring af skolevejen og skride ind over for trafiksyndere.Politiindsatsen er koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på: