Ny stor busoperatør køber fynske busaktiviteter

Onsdag 21. juli 2021 kl: 11:35

Af: Redaktionen Vester Skerninge Bilerne har et solidt fundament og stærkt forretningsben inden for drift af minibusser. Dermed understøtter og udbygger opkøbet de nuværende aktiviteter i Vikingbus inden for mini-, rute- og turistbuskørsel markant.Med tilgang af yderligere 130 busser samt godt 100 medarbejdere fra Vester Skerninge Bilerne kommer Vikingbus fremovertil at råde over en samlet vognpark på knap 600 busser og omkring 900 medarbejdere.- Vi har et langsigtet mål om at udbygge Vikingbus's position som et landsdækkende busselskab med stærk lokal forankring. I den forbindelse er dette opkøb et fantastisk match, da Vester Skerninge Bilerne både geografisk og forretningsmæssigt passer godt ind i Vikingbus. Med opkøbet kan vi tilbyde kunderne endnu mere effektive og individuelle løsninger, og vi ser meget frem til at byde Vester Skerninge Bilernes dygtige medarbejdere og ledelse velkommen hos Vikingbus, siger Mogens Pedersen, der er administrerende direktør i Vikingbus.Vester Skerninge Bilerne har siden 1974 tilbudt personbefordring til private og offentlige kunder med udgangspunkt fra VesterSkerninge på Sydfyn. Selskabet er grundlagt af Ejner og Karin Larsen, og er i de senere år blevet ledet af sønnen, Anders Larsen.

- Vi bliver nu en del af noget større, og jeg er overbevist om, at vi gennem Vikingbus får de bedste rammer og muligheder for at fortsætte den positive udvikling, som vi har realiseret sammen med dygtige kolleger i flere generationer, siger 41-årige Anders Larsen, der i forbindelse med overtagelsen indtræder i ejerkredsen af Vikingbus og samtidig får ansvar for blandet andet selskabets aktiviteter inden for minibus-kørsel.







Medarbejdere fortsætter, men busser skifter udseende

Alle medarbejdere i Vester Skerninge Bilerne fortsætter i Vikingbus-regi. Busserne i det sydfynske selskab vil i den kommende tid skifte udseende, når busserne fremover iklædes Vikingbus´s blå, hvide og røde farver. Med overtagelsen af Vester Skerninge Bilerne udvider Vikingbus sin geografiske dækning, som udover fastholdelsen af et lokalt kontor i Vester

Skerninge i forvejen er repræsenteret med afdelinger i København, Køge, Lynge, Slagelse, Kalundborg, Vordingborg, Vejle, Fredericia, Kolding, Brørup, Esbjerg, Skjern og Aarhus.







Anders Larsen (tv). og og administrerende direktør i Vikingbus, Mogens Pedersen, har givet hånd på, at Vikingbus køber det

sydfynske busselskab, Vester Skerninge Bilerne med 130 busser og cirka 100 medarbejdere.











Alle medarbejdere i Vester Skerninge Bilerne fortsætter i Vikingbus-regi. Busserne i det sydfynske selskab vil i den kommende tid skifte udseende, når busserne fremover iklædes Vikingbus´s blå, hvide og røde farver. Med overtagelsen af Vester Skerninge Bilerne udvider Vikingbus sin geografiske dækning, som udover fastholdelsen af et lokalt kontor i VesterSkerninge i forvejen er repræsenteret med afdelinger i København, Køge, Lynge, Slagelse, Kalundborg, Vordingborg, Vejle, Fredericia, Kolding, Brørup, Esbjerg, Skjern og Aarhus.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.