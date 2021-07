Rejs frit i vores busser og tog på "Grøn Søndag"

TRAFIKSELSKAB I NORDJYLLAND:

Mandag 19. juli 2021 kl: 08:38

Af: Redaktionen Billetten koster 25 kroner pr. voksen og 15 kroner pr barn/pensionist. Man finder Grøn Søndag-billetten i NT Billet app eller på NTBillet.dk under specialbilletter.Ved køb af en voksen- eller pensionistbillet, må man tage to børn under 12 år med gratis. Det betyder, at en familie med to voksne og fire børn under 12 år kan rejse Nordjylland tyndt en hel søndag for 50 kroner.En Grøn Søndag-billet gælder i NT's busser og tog - ikke i DSB's tog, der også betjener stationer i Region Nordjylland.