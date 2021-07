Rederi-koncern forbandt Sydvesteuropa og Asien med togtransport

Onsdag 14. juli 2021 kl: 16:00

Af: Jesper Christensen Toget, der kørte via Duisburg i Tyskland og ud af EU via Małaszewicze i Polen, skulle bruge 32 dage til at tilbagelægge den over 10.000 kilometer lange strækning.Maersk har samarbejdet med RTSB, der betegnes som en ledende baneoperatør på Europa-Asien-korridoren. Ifølge Maersk har toget fra Madrid til Nansha levet op til forventninger med hensyn til at holde køreplanen, hvilket er et godt udgangspunkt for at arrangerer flere containertransporter med tog over land som en anden mulighed end de almindelige med skib.