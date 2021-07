Oplysninger fra parkeringsapp kan hjælpe med at forudsige udbud og efterspørgsel på parkeringspladser

Torsdag 15. juli 2021 kl: 21:00

Af: Jesper Christensen Værktøjet er bygget op omkring en særlig teknologi, der hjælper parkeringsudbydere med at forstå udnyttelsen af deres p-pladser i detaljer, samt forudsige behovet for parkering helt ned til specifikke tidspunkter for enkelte gader. Værktøjet kan dermed bruges til at optimere trafikflow og beslutningstagningen på flere områder - eksempelvis priser, håndhævelse, planlægning af nye parkeringspladser og -begrænsninger. Dertil kommer planlægning af alternative transportmuligheder, som offentlig transport og cykler.EasyPark har kaldt sin nye service for ”Parking Data as a Service”.- Et digitalt økosystem omkring parkering giver mange nye muligheder for at forbedre bilisternes parkeringsoplevelse og for byplanlægningen. Hos EasyPark ønsker vi at gøre byerne bedre at leve i, og Parking Data as a Service vil give mulighed for en databaseret tilgang til byplanlægning, siger Johan Birgersson, der er administrerende direktør hos EasyPark Group.Med avanceret teknik kombineres information med EasyPark's prædiktive - forudseende - software, hvilket giver indsigt i områdets parkeringsadfærd. Via EasyPark-appen får bilister forslag til parkeringsmuligheder, som kan spare dem tid, når de leder efter parkeringspladser. Det kan spille en vigtig rolle i at gøre byen mere bæredygtig og bedre at bo i, når færre biler kører unødigt rundt og leder efter p-pladser, og det giver mindre CO2-udslip og trængsel.- Vi mener, at potentialet i byplanlægning og parkeringsadministration er enormt. Muligheden for direkte at forbedre parkeringsmulighederne giver store fordele for bilisterne, da det bliver nemmere at finde ledige parkeringspladser. Med en kortere søgetid vil færre biler skulle køre omkring og lede efter pladser, og dermed er det et fremragende eksempel på teknologi, der understøtter grønnere byer. Når pladsen udnyttes bedre, vinder alle, siger Johan Birgersson.Parking Data as a Service blev lanceret i foråret 2021 og anvendes i dag i flere byer i Europa. Det er planen at fortsætte ekspansionen på EasyParks markeder i Europa og andre dele af verden.