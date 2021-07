Ny opbygning har både kran med grab og wirehejs med lad

Mandag 5. juli 2021 kl: 23:00

Af: Redaktionen Opbygningen, der er baseret på et er et tre-akslet Mercedes-Benz Actros 5 2546L 6X2-chassis, består af en Hiab X-HiPro 232 E-5 CD-kran, et Sawo CLF 326S-3W-wirehejs og et Nopa CPL320-ladHiab-kranen, der er en kran i 23 tm-klassen, har fem hydrauliske udskud, som giver en rækkevidde på 15,1 meter. Til kranen hører CombiDrive 3-radiostyring med forskellige funktioner - eksempelvis PFD, som sikrer olieflow til alle kranens funktioner ved maksimalt oliegennemstrømning, og ADO, der sørger for, at olien ledes direkte til tanken, når kranen er ubelastet, så der ikke sker opvarmning af olien. Kranen er monteret på et Sawo-krankonsol med hydrauliske låse.Bag kranen er monteret et Sawo-wirehejs med en tipkapacitet på 22 ton og dobbeltstop med manuelt nedfældbare stopkroge og radiostyring. Til wirehejset har Sawo leveret et Nopa-containerlad.Carsten Henriksen i Karlslunde er et vognmandsfirma med tre- og fire-akslede kranvogne, samt tre- og fire-akslede containerbiler.