Roskilde-vognmand ruller ud med to nye tre-akslede trækkere

Torsdag 24. juni 2021 kl: 11:28

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Vognmand John Frederiksen flankeret af bilernes chauffører Jan og Erling.De to nye Volvo lastbiler er opbygget som sættevognstrækkere og er udstyret med 13 liters 460 hk turbocompound-motorer, I-Shift gearkasser, Globetrotter XL-førerhuse med New York førerhuspakke. De har blandt andet el-justerbare De Luxe-førerstole med hukommelse, to køleskabe, I-Park Cooler, ekstra isolering til reduktion af varmetab og ekstra støj-isolering.Endvidere er bilerne udstyret med Volvo Fjerntransport Brændstofpakke med I-See og I-Roll som reducerer brændstofforbruget blandt andet ved hjælp af GPS-oplysninger om topografi via kort, Volvo Dynamisk Styring (VDS) med personlig indstilling, VEB+ motorbremse (opfylder ADR krav om retarder), ACC med adaptiv fartpilot, I-Cruise (giver mulighed for at tilpasse over- og underhastighed via eco niveauer, udsynspakke ++,adaptive LED forlygter m.m.. Øvrige lygter er ligeledes LED.Lastbilerne er leveret med Volvo Trucks' nye flådestyringssystem Volvo Connect, der blandt andet giver mulighed for online administration af køre- og hviletider, VAS-knap (Volvo action Service) og Volvo Sølv-servicekontrakt, der indeholder aktiv serviceplanlægning med forebyggende vedligeholdelse samt reparationer af drivlinje sliddele m.m.Bilerne er leveret af Finn Mortensen, Volvo Truck Centers nye servicecenter i Taastrup.