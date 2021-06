Fransk lastbilproducent tager tilpasningscenter i brug

Torsdag 17. juni 2021 kl: 11:31

Af: Redaktionen Tilpasningscenteret Blainville-sur-Orne arbejder med modellerne: Renault Trucks D og D Wide.Det betyder, at alle tilpasnings-opgaver, som skal udføres på Renault Trucks D og D Wide mellemtunge lastbiler i slutningen af ​​produktionslinjen, vil blive udført på selve fabrikken.De nye faciliteter dækker et areal på 2.500 kvadratmeter og giver montører, teknikere og ingeniører mulighed for at arbejde på ni arbejdsstationer på samme tid. Her kundetilpasser de lastbilerne og monterer udstyr og tilbehør, installerer sikkerheds- og chaufførkomfortløsninger eller foretager ændringer af chassisstrukturen.- Værkstedet er en perfekt løsning for de kunder, der har specifikke krav som for eksempel indbygget lastindikator for at beregne lastbilens last i realtid eller installation af tagmonterede klimaanlæg for at forbedre chaufførens komfort, siger Maxime Vinclet, der er teknisk salgschef i Blainville-sur-Orne Adaptation Center.- Vi kan nu udføre alle disse opgaver inden for fabrikkens egne vægge med optimale økonomiske løsninger og leveringstider for vores kunder, siger han videre.