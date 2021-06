Dansk skibsfart topper hvidlister

Torsdag 17. juni 2021 kl: 08:35

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Havnestatskontrolregimet Paris MoU har fornyligt offentliggjort sin seneste hvidliste, som danske skibe også er på i år - som nummer ét.På Tokyo MoU’s hvidliste er danske skibe også godt med som nummer 15. Danmark er desuden placeret på US Coast Guards Qualship 21-liste, som dækker havnestatskontroller i USA.De såkaldte hvidlister fra havnestatskontrolregimerne Paris MoU (Europa) og Tokyo MoU (Asien) viser, hvordan flagstaternes skibe klarer sig, når de bliver kontrolleret i havne rundt om i verden. Listerne er blandt andet baseret på de seneste tre års inspektioner og tilbageholdelser af skibe.- Når Danmark år efter år ligger højt på hvidlisterne indikerer det, at danske skibe lever op til de allerhøjeste standarder for sikkerhed og kvalitet. Vi har det seneste år set færre tilbageholdelser og færre fejl ved kontrollerne, og det bekræftes af placeringen som nr. 1 hos Paris MoU, siger Martin John, der er synschef hos Søfartsstyrelsen.