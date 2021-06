Transportvirksomhed fra Randers har hente to trailere med én lastbil

Onsdag 9. juni 2021 kl: 11:12

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Bund i 28 mm hårdttræsplanker

2 x 7 stk. binderinge i kantskinne

3 par færgeringe

Trækkroge i bagenden

2.500 kg Zepro-lifte

Bakkamera monteret i topvange i bagende

Af: Redaktionen Chassis opbygning:Gardin opbygning:Trailerne er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkventil. Trailerne har en tilladt totalvægt på 36.000 kg.De to nye linktrailere blev leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.