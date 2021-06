Vognmand fra Ikast havde givet sig i kast med at køre uden kørekort og tilladelser

Tirsdag 8. juni 2021 kl: 15:54

Af: Redaktionen Den 32-årige mand havde i en periode på godt en måned drevet vognmandsvirksomhed uden at have tilladelse til at køre godskørsel for fremmed regning.- Vognmanden blev idømt de 6 måneders fængsel for at køre i frakendelsestiden, mens bøden på 315.000 kroner og konfiskation af udbytte er idømt for at køre godskørsel for fremmed regning uden tilladelse, siger specialanklager Pernille M.A. Moesborg fra Sydøstjyllands Politi.Den 32-årige mand skal afsone 60 dage af de 6 måneders fængsel. Den resterende straf er gjort betinget på vilkår af 100 timers samfundstjeneste. Den 32-åriges førerkort blev også konfiskeret ved dommen.I sagen stod også en 56-årig mand tiltalt. Han blev idømt en bøde på 315.000 kroner for at have medvirket til, at der blev kørt godskørsel for fremmed regning uden tilladelse.Sagen blev behandlet uden, at den 32-årige eller den 56-årige var til stede, det er derfor uvist, hvordan de forholder sig til dommen.