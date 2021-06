Aarhus’ nye el-busser er et led på vejen med CO2-neutralitet

Mandag 31. maj 2021 kl: 13:00

Af: Redaktionen Over for Magasinet Bus peger Finn Mikkelsen på, at det, den daglige drift og vedligeholdelse er billigere, skal være med til at betale det, el-busser stadig er dyrere end dieselbusser.Interesserede kan læsemere i Magasinet Bus 5 - 2021, der frit kan hentes