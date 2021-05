Næsten halvdelen vil vælge en el-bil næste gang

UNDERSØGELSE FRA FORSIKRINGSSELSKAB:

Torsdag 27. maj 2021 kl: 15:19

Flere mænd vil vælge el-biler



Lidt om undersøgelsen:

2.329 medlemmer af LB Forsikring over 18 år med bil i husstanden har deltaget i undersøgelsen

Af respondenterne er 52 procent mænd og 48 procent kvinder

Af: Redaktionen - Alle signaler peger samme vej; både dansk lovgivning og EU-lovgivning peger på en overgang til mere klimavenlig bilisme. Vi ved desuden, at bæredygtighed optager vores medlemmer, så det er ikke så overraskende, at vores medlemmer svarer, at de vil gå efter en el-bil næste gang, siger Steen Holse Andersen, der er CCO i LB Forsikring.Han fremhæver samtidig, at undersøgelsen viser, at 23 procent angiver, at de i høj eller meget høj grad er villige til at bruge flere penge på en klimavenlig bil, mens 52 procent angiver at de i nogen grad er villige til at bruge flere penge på en klimavenlig bil.- Hvis man vil give lidt mere for en bil, kan man snart komme langt på el- og hybridbilmarkedet. Begge type biler er på vej ind i en ny fase, hvor de i meget højere grad bliver tilgængelige for helt almindelige menneskers pengepung. En mere klimavenlig bil er ikke længere nødvendigvis en meget dyr investering, siger Steen Holse Andersen.Det flest angiver ifølge undersøgelsen som en barriere for at købe en el-bil er, at der er for langt mellem ladestanderne. Det mener 52 procent, mens 51 procent synes el-biler er for dyre. 47 procent angiver, at el-biler ikke kan køre langt nok på en opladning. 2 procent af de adspurgte angiver, at de ikke oplever samme køreglæde, som i en benzin eller diesel-bil. Der er også forskel på, hvilken bil mænd og kvinder foretrækker.- Ser vi lidt ind i tallene i undersøgelsen, kan vi se, at 52 procent af mændene finder det sandsynligt eller meget sandsynlig at deres næste bil bliver en el-bil. Hos kvinderne er det tal 44 procent, så der er lidt forskel. Til gengæld vil kvinderne hellere have en hybridbil end mændene. Her siger 36 procent af kvinderne, at de finder det sandsynlig eller meget sandsynligt, at deres næste bil bliver en hybrid, mens 29 procent af mændene mener det, siger Steen Holse Andersen.Han tror på, at markedet for el-biler og hybridbiler kommer til at vokse eksplosivt de næste år.