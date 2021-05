Narko-netværk dækkede narkosmugling med lovligt logistik-setup

Torsdag 27. maj 2021 kl: 12:32

12 adresser blev ransaget i Belgien, Ungarn, Holland og Rumænien

10 mistænkte blev anholdt - 7 i Belgien, 2 i Holland og 1 i Rumænien

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det rumænske politi blev støttet af Europol i arbejdet med at afsløre det kriminelle netværk, der var involveret i narko-handel i stor stil. Operationen involverede også myndigheder i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Holland, Slovakiet og Slovenien.Beslaglæggelsen 10. maj blev efterfølgende fulgt op med politiaktioner 19, 20 og 25. maj.Den 10. maj 2021 opdagede de rumænske myndigheder de beslaglagte 1.452 kg heroin i to containere med marmorplader. Forsendelsen ankom til den rumænske havn Constanta fra Mellemøsten. De følgende operationelle aktiviteter og overvågning af narkotikaleveringen førte til anholdelserne 19. - 20. maj. De belgiske myndigheder arresterede en anden mistænkt den 25. maj.Operationen var et resultat af længere efterforskning rettet mod et kriminelt netværk, der var involveret i narkotikahandel i stor skala. Lederen af ​​det kriminelle netværk havde etableret en kompleks logistik- og lovlig handelsinfrastruktur for at lette importen af ​​store mængder narkotika fra produktionsstederne til distributionsmarkedet i Europa. Han brugte et betydeligt antal virksomheder i hele EU til at organisere distributionsstrømmen og skjule den ulovlige handel bag facaden af ​​lovlig handel.De fælles aktioner i hele EU, som alene i Rumænien involverede 90 mand.