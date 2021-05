Mere bæredygtig transport kan få 475 millioner støttekroner

Onsdag 12. maj 2021 kl: 17:00

Fakta om midler til ladeinfrastruktur:

I foråret 2020 blev der afsat 49,9 millioner kroner til ladeinfrastruktur ved udmøntning af midler fra puljen Grøn transport I. Beløbet blev senere forhøjet med 7,4 millioner kroner

S-Regeringen har desuden foreslået at afsætte 500 millioner kroner til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet i sit udspillet til en infrastrukturplan for Danmark fremad, hvor forhandlingerne er gået i gang

Af: Redaktionen Med midlerne er der også muligheder for at skubbe på omstillingen i transportsektoren.- Det er helt centralt for den grønne omstilling, at vi får skubbet til omstillingen af den tunge del af transportsektoren. Med puljen støtter vi grønne og bæredygtige løsninger, så lastbiler, varevogne og busser kan drives af el, gas eller brint og på den måde kan køre fremtiden i møde, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).Forhandlingerne begynder i denne uge og forventes afsluttet i løbet af maj og juni, da størstedelen af midlerne skal udmøntes i år.Grøn transport I, som udspringer af Energiaftalen fra 2018, bakkes op af alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige.